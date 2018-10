■「PERFECT ANGLE イリュージョン パズル」とは

カメラを回転、視点を変更しながら、完璧な角度を探します。すると、隠れていたオブジェクトが表示され、クリア条件のアクション(斜面のボールを転がす等)が展開される、目の錯覚を楽しむパズルゲームです。

収録されている全104個のパズルには、オブジェクトの一部をミサイルで破壊しないとクリアできないものもあります。パズルを解く度に明らかになる主人公の思い出の欠片は、もしかするとプレイヤー自身の思い出と重なるものがあるかもしれません。

主なパズルの種類

カメラの回転

360度カメラを回転させながら、オブジェクト及びシーンが見える角度(パーフェクトアングル)を探します。

シルエット

オブジェクトを回転させて、壁に映るシルエットを変えながら、角度を探します。

水の高さ

水の高さを変更することで、オブジェクトの一部を変えながら、クリアを目指します。

その他、同時に8個の目と脚が見える角度を探すステージもあります。また、迷ったときのヒント機能もあります。

