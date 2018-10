【スタートレック：ディスカバリー】シーズン2制作開始！新スタトレに動きも？

人気SFドラマシリーズ『スター・トレック』。その中でも異色作としてNetflixで公開された『スター・トレック:ディスカバリー』。スタトレシリーズの中でも異彩を放ち、シーズン1である程度ストーリーが完結していることからシーズン2が制作されるのか心配されましたが、ここにきて新シリーズ制作が発表されました。

『スター・トレック』シリーズとは?

現在公開されているスター・トレックシリーズは、1966年の『宇宙大作戦』が全ての始まり。

宇宙を開拓する物語でありながら、根底にはその時代時代にかかえる問題に触れているところも、人気の秘密です。

現在までに6つのシリーズが制作されていますが、作品を時系列で簡単にまとめると・・・

『スター・トレック:エンタープライズ』

エンタープライズの舞台は2151~61年というあまり遠くない未来のお話です。

主演は、『NCIS:ニューオーリンズ』のスコット・バクラ。

スコット・バクラが演じるジョナサン・アーチャー大佐が、地球初の深宇宙探査船「エンタープライズ」の船長となり、宇宙人クルーと活躍する姿を描いています。

『スター・トレック:ディスカバリー』

2254年以降の世界を描き、現在Netflixでシーズン2が制作中の作品。

時系列では2番目に古い作品ですが、見ることができる作品の中では最新のものです。

女性の副長であるマイケル・バーナムを、『ウォーキングデッド』のソネクア・マーティン=グリーンが演じています。

『宇宙大作戦』

2264~69年の物語で、放送は1966年。

一度は聞いたことのあるバルカン人、スポックと、カーク艦長が活躍するシリーズ。

(『スター・トレック:イントゥ・ダークネス』などはスポックやカークの若き日の物語)

『新スター・トレック』

2363~70年を描いた、フランス人艦長ジャン・リュック・ピカードと、アンドロイドのデータなどが、宇宙を探査する物語。

『スター・トレック:ディープスペースナイン』

2369~75年。

唯一、宇宙鑑ではなく、惑星連邦の基地「ディープ・スペース・ナイン」の様々な問題を描いた作品。

主人公は初のアフリカ系ということで注目されました。

『スター・トレック:ヴォイジャー』

2371~78年。

女性艦長にして、史上最強との呼び声も高い、キャスリン・ジェインウェイ率いるヴォイジャーが宇宙の果てまで飛ばされてしまい、地球に帰還するまでを描いたストーリーです。

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン2についにあのキャラクターが登場!

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン1には、トレッキーお馴染みのキャラクターの登場はほとんどありませんでした。

しかし、主人公のマイケルはスポックの両親に養子として育てられた背景があったため、今後ストーリーにスポックが登場するのでは?とファンも期待していました。

ここにきて、そのファンの願いが叶い、シーズン2よりスポックが登場することに。

演じるのは映画版とは違い、『ゴシップ・ガール』などにゲスト出演しているものの、俳優としてはあまり有名ではないイーサン・ペック。

オリジナル、映画版、ディスカバリーと登場するスポックですが、それぞれの役者がどのように演じているのかも見どころです。

マイケルにも副長が?

シーズン2から新しく登場するキャラクターがもう一人。

マイケルの右腕(ナンバーワン)として登場するといわれているのが、レベッカ・ローミンです。

レベッカ・ローミンは、俳優のジェリー・オコンネルの妻で、『アグリー・ベティ』『恋するアンカーウーマン』などで知られる女優さんです。

どちらかというと、コメディ系のドラマに出演する機会の多い彼女が、どのようにあの世界観に溶け込むのかも今後見どころの一つになりそう。

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン2は2019年1月から配信開始予定です。

新スター・トレックにも動きが?

ここにきて、スタトレシリーズでも特に人気のある『新スター・トレック』にも動きが。

2018年8月に主人公であるピカード名義で、ピカードの自伝が出版され、作品の中では語りつくされなかった、生い立ちや家族との確執、いかにして艦隊最高の艦長にまで登りつめたかなどが書かれています。

そして、つい先日。

ピカード艦長を演じたパトリック・スチュアートが、再び『スタートレック』シリーズに帰ってくることが発表されました。

映画ではなくドラマ版で、ピカードとして復帰することが発表されましたが、ドラマの詳細は一切不明。

一部では「艦隊アカデミーの教授として、ピカードが帰ってくる。そこにいる若い士官たちを中心としたストーリーになるのでは?」といった憶測も出ているようですが、公式には何も発表されていません。

こちらは、放送開始日も未定ということですので、気長に待ちましょう。

