■「カプコン ベルトアクション コレクション」Steam版が配信開始!

カプコンのベルトスクロールアクションが、初移植2タイトルを含む7タイトルを収録し、アーケード版忠実再現でよみがえる!

そして、ゲームセンターの興奮そのままに、オンライン協力プレイが可能だ。日本版と海外版の2バージョンが収録されている。世界中のプレイヤーと共闘を楽しもう!

■カプコン ベルトアクション コレクション コレクターズ・ボックス

90年代にゲームセンターに通っていたファン必携!!

当時を思い起こすことができるアイテムをセットにした特別パッケージが登場!

今では非常に貴重な収録タイトルのポスターやインストカードを、当時のデザインを元にB2サイズ(四つ折り)、ポストカードサイズで復刻。部屋に飾ることで、90年代当時のゲームセンターの気分を味わうことができます。当時のプレイヤーはもちろん、レトロゲームを好む方にもおすすめの商品です。Nintendo Switch版、PlayStation4版それぞれご用意していますので、ぜひお早目にご予約下さい。

発売日

2018年12月6日(木)予定

希望小売価格

5,800円(税抜)

同梱内容

Nintendo Switch/ PlayStation4用ソフト「カプコン ベルトアクション コレクション」

アーケード版復刻 B2サイズポスターセット

本作に収録されている7タイトルのアーケード版稼働当時に飾られていたB1サイズのポスターを、当時のデザインを元に各タイトルB2サイズで復刻(四つ折り加工、B2サイズ計7枚)。

アーケード版復刻 インストポストカードセット

本作に収録されている7タイトルのアーケード版稼働当時に筐体に貼られていた操作説明「インストラクションカード」を、当時のデザインを元に各タイトルポストカードサイズで復刻(サイズ:104×153mm、各タイトル2枚セット 計14枚)。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※数に限りがございます。予めご了承下さい。

※画像はイメージです。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018, (C)CAPCOM U.S.A., INC. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.