■「SNKヒロインズ」と「FIGHTING EX LAYER」がコラボ!

女性化した「スカロマニア」が新たなヒロインとして参戦!「SNKヒロインズ」とアリカの新作対戦格闘ゲーム「FIGHTING EX LAYER」がコラボレーション!人気キャラクターの「スカロマニア」が女性化して登場!SNKのヒロインたちとともに戦いの宴に挑む!CVは、甲斐田 裕子さん。

販売サイト

ニンテンドーeショップ

https://ec.nintendo.com/JP/ja/aocs/70050000008103

価格:600円(税込)

PS Store

https://store.PS.com/ja-jp/product/JP0576-CUSA08486_00-CHARACTER0000002

価格:600円(税込)

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.(C)TAITO CORPORATION 2016 ALL RIGHT RESERVED.