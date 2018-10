海外ドラマ「NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班」ギブスを支えた女性キャストたちの今は？

2003年に放送を開始してから現在も続いている大ヒット海外ドラマ「NCIS~ネイビー犯罪捜査班」。長く続いていると降板しているキャストも大勢いますが、その中でもギブスを支えてきた女性キャストたちを追ってみました。

サッシャ・アレクサンダー(役名:ケイトリン・“ケイト”・トッド )

Sasha Alexander of 'Navy NCIS' during 2003 TCA Summer Press Tour - CBS Party in Hollywood, California, United States. (Photo by Gregg DeGuire/WireImage)

元々はシークレットサービスで大統領の警護をしていたのですが、辞職した後、ギブスに誘われてNCISに入ったケイト。

シーズン2最終話の銃撃戦で、体を張ってギブスを助けた時は防弾チョッキで無事だったのですが、その直後、遠距離から眉間を撃たれて殉職してしまいます。

私は当時何の予備知識もなく見ていたので、ケイトが撃たれた時はまさかの展開にかなりショックでした。

サッシャ本人の希望での降板だったのですが、サッシャ自身も、ケイトが死んでしまうとは思ってなかったようで、驚いたとインタビューで語っています。

そんなケイトを演じたサッシャ・アレクサンダーは1973年5月生まれの45歳。

2007年に結婚したソフィア・ローレンの息子のエドゥアルド・ポンティとの間に2人のお子さんがいます。

とっても仲良し家族のようで、サッシャのインスタグラムには微笑ましい家族写真が見られますよ。

「NCIS」降板後はテレビドラマ「リゾーリ&アイルズ ヒロインたちの捜査線(原題:Rizzoli & Isles)」で検視官のモーラ・アイルズ役でも大人気でしたね。

最近では2018年公開の映画「Ride」に出演しています。

コート・デ・パブロ(役名:ジヴァ・ダヴィード)

VALENCIA - AUGUST 5: 'Reunion' -- When Gibbs is given the final word on Ziva's (Cote de Pablo) future with NCIS, he finds the decision harder to make than he expected, on NCIS, Tuesday Sept. 29 (8:00-9:00PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

イスラエル人で、父親が局長を務めるモサドの諜報員として小さい頃から訓練を受けており、スパイ活動や尋問・暗殺に関して、秀でたスキルを持っているジヴァ。

最初は小生意気な女の子のイメージがあったジヴァですが、可愛らしいところもたくさん見られるし、トニーやマクギー、アビーたちとは最初はぎくしゃくしていましたが、最終的には仲良くて完璧なチームだったなぁと思います。

ジヴァ出演の最終話は本当に感動的で、トニーもすごくかっこ良かったですよね。

SESTRI LEVANTE, ITALY - MAY 02: Cote De Pablo poses for a portrait session during the Riviera International Film Festival on May 2, 2018 in Sestri Levante, Italy. (Photo by Jacopo Raule/Getty Images)

そんなジヴァを演じたコート・デ・パブロは1979年11月生まれの38歳。

チリの出身ですが、10歳の頃にアメリカ・マイアミに移住しています。

「NCIS」の降板はコート自身の意思によるものでしたが、インタビューでは「この展開は少し急ぎすぎた感があり、もう少しきちんと締めくくりたかった。」と語っているんです。

しかし、制作サイドとわだかまりやいざこざがあったわけではなく、円満に降板しているようなので、ちょっと期待外れだったかなと思っているのでしょうか・・・

降板後のコートは、2010年にチリで実際に起こった鉱山の落盤事故を元に描かれた映画「チリ33人 希望の軌跡(原題:The 33)」やテレビドラマ「The Dovekeepers」に出演していますが、連続ドラマへの出演が待ち遠しいです!

ローレン・ホリー(役名:ジェニー・シェパード)

LOS ANGELES - OCTOBER 10: 'Once A Hero' - When suspicious activity surrounds the death of a decorated Marine veteran, the NCIS team (Lauren Holly) works to clear his name, on NCIS, scheduled to air on the CBS Television Network. (Photo by Cliff Lipson/CBS Photo Archive via Getty Images)

NCISの女性局長として、毅然として任務を遂行しましたが、過去に潜入捜査員として活動していた頃にギブスとは男女の関係があり、NCISで再会した後もギブスへの想いが感じられるシーンが度々見られました。

最終的には自身とギブスを狙う暗殺者を待ち伏せして皆殺しにしますが、そこで殉職してしまいます。

彼女の降板理由は見つけられなかったのですが、特に本人の意向やトラブルといった事ではなさそうなので、通常のストーリー上の流れによる殉職だったのではないかと推測しています。

下世話な噂話だと、組合からの要請でアフリカ系の役者を使わなければいけないから(ヴァンス局長?)とかいう事も言われていますが、真相はわかりません・・・

HOLLYWOOD - NOVEMBER 29: Actress Lauren Holly and her sons at the Still Thankful Still Giving Premiere Fundraising Event at Cinespace in Hollywood, California on November 29, 2007. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

シェパード局長を演じたローレン・ホリーは1963年10月生まれの53歳。

ジム・キャリーと結婚していたこともある彼女は、3回目の結婚相手である現在の夫との間に3人の息子がおり、夫がカナダ人ということから家族でカナダに住んでいます。

降板後は2013年から2016年までテレビドラマ「Motive(原題)」に出演、「LUCIFER / ルシファー

」、「グッドウィッチ(原題:Good Witch)」などへのゲスト出演など、精力的に活躍しています。

MOTIVE - 'Out of the Past' - After investigating the execution-style slaying of a news shop proprietor with high-level military training, Detectives Flynn and Vega struggle to find the connection to a pediatrician, on 'Motive,' THURSDAY, JULY 25 (9:00-10:01 p.m., ET) on the ABC Television Network. (Photo by Carole Segal/ABC via Getty Images)LAUREN HOLLY

ジェニファー・エスポジート(役名:アレクサンドラ・“アレックス”・クイン )

LOS ANGELES - SEPTEMBER 1: 'Philly' -- When a missing MI6 Officer is linked to a murdered petty officer, Gibbs sends Quinn and Bishop to Philadelphia to work with MI6 Officer Clayton Reeves (Duane Henry). Also, Quinn painfully recounts the NCIS case that made her leave field work, on NCIS, Tuesday, Oct. 18 (8:00-9:00 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. Pictured:Mark Harmon, Jennifer Esposito. (Photo by Robert Voets/CBS via Getty Images)

元々NCIS特別捜査官だったのですが、訓練センターで指導官をしていたアレックス。

マクギー、ビショップ、トーレスらも彼女の教え子でしたね。

アレックスが送り込んだトニーの後任をことごとく不採用にしてしまうギブスに文句を言いに行った事から、どんな人材が欲しいか実際に見ればわかるとギブスに言われてチームに加入するという、なんとなくテンポラリー的な雰囲気だなと思っていたら、やはりシーズン14限りで母親の介護を理由に去って行ってしまいました。

降板理由は不明ですが、彼女もストーリーの設定上の降板という事で、特にトラブルがあったわけでもなさそうです。最初から1シーズン限りと決まっていたという話もあります。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 24: Jesper Vesterstrom and Jennifer Esposito attend The Metropolitan Opera Opening Night Gala: Saint-Saens' 'Samson et Dalila' at Lincoln Center on September 24, 2018 in New York City. (Photo by Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images)

そんなアレックスを演じたジェニファーは1973年4月生まれの45歳。

降板後はテレビドラマ「ブラインドスポット(原題:Blindspot)」へのゲスト出演、映画「Speed Kills (原題)」では主演のジョン・トラボルタの妻役を演じています。

来年にかけてもいくつかの撮影を済ませており、益々活躍していきそうですね。

ポーリー・ペレット(役名:アビゲイル・“アビー”・シュート )

LOS ANGELES - AUGUST 14: 'Under the Radar' -- The NCIS team must rely on Twitter for a case involving a missing Navy Lieutenant, on NCIS, Tuesday, Oct. 8 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured: Pauley Perrette. (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

科学分析捜査官のアビーは絶対に外せないですね。

パイロット版から15年に渡って正にギブスを支えてきた彼女。15年経ってもかわらない容姿はホントに驚きです。

ポーリーの降板は多くのファンがショックを受けました。

降板理由についてもギブスとの確執が噂されるなど、最後になんだかゴタゴタになってしまっていてとっても残念です。

LOS ANGELES - OCTOBER 26: Pauley Perrette of the CBS series NCIS, scheduled to air on the CBS Television Network. (Photo by Kevin Lynch/CBS via Getty Images)

ポーリーは1969年3月生まれの49歳。

あと半年で50歳になるとは思えないくらいツインテールやゴスロリが似合っていますよね。

アメリカでの彼女の最後の出演回は5月に放送は終了していますが、降板後の彼女の仕事についての情報は入っていません。

個人的に大好きな彼女の今後の活躍には大きな期待を寄せています!!

LOS ANGELES - APRIL 5: 'Two Steps Back' -- When evidence reveals an NCIS team member is a hitman's latest target, the team must search through old case files to determine who is seeking vengeance, on NCIS, Tuesday, May 8 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. This is the final episode for series regular Pauley Perrette. Pictured: Emily Wickersham, Pauley Perrette. (Photo by Patrick McElhenney/CBS via Getty Images)