「第19回 TAMA NEW WAVE 「ある視点」部門」にて、映画「想像だけで素晴らしいんだ -GO TO THE FUTURE-」特別上映が決定!

映画「想像だけで素晴らしいんだ -GO TO THE FUTURE-」が、「北海道国際短編映画祭」に続き、「第19回 TAMA NEW WAVE 「ある視点」部門」にて特別上映されることが決定した。 TAMA NEW WAVEは毎年秋に開催される映画祭「TAMA CINEMA FORUM」内のプログラムとして、2000年よりスタートした“日本映画界に新風を送り込む新しい才能の発見”を目的とした作品を対象としたコンペティション。今回は、審査員の実行委員に強く支持された作品を「ある視点」部門にて11/20(火)、11/21(水)、11/22(木)の3日間にわたって上映される部門にて決定した。 また、本日10/11(木)22:00〜 「札幌国際短編映画祭」にて、特別上映される。 映画出演者 田中正 / 山本圭壱(極楽とんぼ)

阿部純一 / 上中丈弥(THEイナズマ戦隊)

佐伯泉 / あやまん監督(あやまんJAPAN) 若かりし田中正 / 遠藤真人

若かりし阿部純一 / 木村文哉

若かりし佐伯泉 / 戸畑 心 田中カオリ / 菅井 玲

田中ミカ / あみこ 佐伯キイチ / 三池友弥 工場員・川さん / 川さん(PAN)

工場員・柴田 / 柴田隆浩(忘れらんねえよ)

できない板前・ゴッチ / ゴッチ(PAN)

おっさんホスト・ダイスケ / ダイスケ(PAN)

ニート・よこしん / よこしん(PAN) カップル男・海老沢七海 / 海老沢七海

カップル女・麻美 / 麻美 去ってゆく後輩社員 / アベラヒデノブ

若かりし田中カオリ / 武内おと 泉の元旦那 / 佐々木亮介(a flood of circle)

みっちゃん / 尾崎モモ 若かりし純一のバンドメンバー / アマダシンスケ(FOMARE)、カマタリョウガ(FOMARE)、樹下卓弥(FOMARE)

滝川ゆずき / 原田ちあき

オッサン高校生・斎藤 / 豊島”ペリー来航”渉(バックドロップシンデレラ) 体育教師・巨神兵 / 北島康雄(四星球)

タバコの高校生A.B.C / まさやん(四星球)、モリス(四星球)、U太(四星球) 面接官A / 辰己裕二郎(花団)

面接官B / K-zoo(NUBO) 注目の若手バンド / ヤマグチユウモリ(SIX LOUNGE)、ナガマツシンタロウ(SIX LOUNGE)、イワオリク(SIX LOUNGE)

雪で車をスベらせた配達屋 / 笠原健太郎(Northern19)

マジ怖い大将 / 寺本英司(OVER ARM THROW)

イキり倒したホスト / 赤飯(オメでたい頭でなにより)

喫茶店のストレス男 / オカモト“MOBY”タクヤ(SCOOBIE DO) 夜の男 / 森 一弥 Follow Rooftop on







この記事を埋め込む この記事を埋め込む <script async src="https://www.nordot.jp/js/widgets-2.0.0.js" charset="utf-8"></script> <div class="nordot-post-detail" data-post-id="422961053179479137"></div> クリップボードにコピー