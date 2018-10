■「Shikhondo - 食魂徒」あらかじめダウンロード開始!

韓国を拠点とする独立系デベロッパーDeerFarm社の制作による「Shikhondo - 食魂徒」は、魅惑的な弾幕パターンと、アジアの神話をインスピレーションとした敵の数々、美しい東洋的要素に満ちたアートワークを特徴としています。さらに、これらのコンソールバージョン用に特別に追加されたローカル協力2人プレイヤーモードにより、プレイヤーは友達と一緒に「Shikhondo - 食魂徒」をプレイできるようになりました。

本ゲームは、シューティングゲームファンの間で人気を博すだけでなく、Steamでも「Very Positive」のレーティングを獲得しています。また、韓国で開催された「2017 Global Indie Game Development Contest」においてもゴールドアワードを受賞しました。

「Shikhondo - 食魂徒」について

「Shikhondo - 食魂徒」は独特の美しさを持つアジアの神話を背景とした、韓国発の弾幕シューティングゲームです。

「Yokai(妖怪)」として知られる悪魔の軍勢が冥界から解き放たれました。彼らは悪疫のように地上にはびこり、恐怖の種をまき散らし、人々の魂を奪っています。あなたはこの邪悪な侵略者たちを打ち破り、永遠の責め苦に囚われた魂たちを解放しなければなりません。

アーケード、ハードコアおよびローカル協力プレイモード、そしてオンラインのリーダーボードが用意されています。

特徴

5つのステージで展開する、幻惑的な敵弾パターンに彩られた激烈な弾幕アクションゲーム

ゲームには以下のモードがあります:アーケード、ハードコア、ボス・ラッシュ、ローカル協力プレイ

敵弾の間際を飛行してソウル・ゲージを貯め、スーパーアタックを発射してハイスコアを狙ってください

それぞれ独自の攻撃方法を持つ2種類のキャラクターでプレイ可能

ハイスコアの栄光を称えるオンラインリーダーボード

アジアの神話伝承にインスパイアされた凶悪な敵とボス

「Shikhondo - 食魂徒」は、日本語、韓国語、繁体中国語、英語でプレイできます。詳細は、オンラインプレスキットをご覧ください。

タイトル:Shikhondo(シクホンド) - 食魂徒

プラットフォーム:Switch

発売日:2018年10月25日

価格:1,680円(税込)

※11月7日まで20%割引の1,344円(税込)にて提供

(C) DeerFarm, Digerati Distribution and Marketing LLC. Licensed to and published by Eastasiasoft Limited. All Rights Reserved.