映画「ピッチ・パーフェクト ラストステージ」の日本盤サントラは世界初CD化のスペシャル・エディションで登場

海外では昨年12月に公開、日本では10月19日より全国公開される、人気映画シリーズ「ピッチ・パーフェクト」の第3弾「ピッチ・パーフェクト ラストステージ」の日本盤サントラの詳細が明らかとなった。

海外では配信のみで発売されている22曲が収録された[Special Edition]が日本のみでCD化となり、ジャケット写真も日本の映画ポスターと合わせたものになっている。ライナーノーツには、このシリーズの国内盤を担当してきた長谷川町蔵が担当している。

「ピッチ・パーフェクト」は、バーデン大学のアカペラグループ「バーデン・ベラーズ」が織り成す物語を描いたミュージカルコメディー。最終章となる『ピッチ・パーフェクト ラストステージ』では、世界大会優勝後に大学を卒業し、理想と現実のギャップを痛感する日々を送る元メンバーたちが、ベラーズを社会人アカペラ部として復活させるために再集結する姿を描く。

サントラも毎回大好評となっており、「ピッチ・パーフェクト」「ピッチ・パーフェクト2」だけで累計400万枚のセールスを記録、ヒットシングルとなった「カップス」は460万ダウンロード、ストリーミングでは7.5億万回再生、YouTubeでの公式ミュージックビデオの再生回数は4.3億回を記録している

■リリース情報

『ピッチ・パーフェクト ラストステージ (オリジナル・サウンドトラック) [スペシャル・エディション]』

発売日:2018年10月17日

価格:¥2,646 (税込)

品番:UICY-15789

1. Universal Fanfare – The Bellas

2. Toxic – The Bellas

3. Sit Still, Look Pretty – The New Barden Bellas

4. Riff Off – The Bellas, Evermoist, Saddle Up, Young Sparrow and DJ Dragon Nutz, & Soldiers

5. You Got It – Young Sparrow and DJ Dragon Nutz

6. Ex's and Oh's – Saddle Up

7. How A Heart Unbreaks – Evermoist

8. Cheap Thrills – The Bellas

9. I Don't Like It, I Love It – The Bellas

10. Cake By The Ocean – The Bellas

11. Freedom! ‘90 – Beca & The Bellas

12. Soy Yo – Bomba Estéreo

13. Boom Boom – Iggy Azalea feat. Zedd

14. Tribe – Kim Viera

15. Score Suite from Pitch Perfect 3 – Christopher Lennertz

16. Bend Over (Stand Up) – Anna Kendrick & Moisés Arias

17. Elle Me Dit – Mika

18. All Stars – Martin Solveig feat. ALMA

19. Came Here for Love – Sigala & Ella Eyre

20. Freedom! ’90 x Cups – The Bellas & The Voice Season 13 Top 12 Contestants

21. Don’t Speak x Hard For Me to Say I’m Sorry – Rebel Wilson & John Lithgow

22. Pitch Perfect Franchise Medley – Todrick Hall