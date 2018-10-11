映画「ピッチ・パーフェクト ラストステージ」の日本盤サントラは世界初CD化のスペシャル・エディションで登場

海外では昨年12月に公開、日本では10月19日より全国公開される、人気映画シリーズ「ピッチ･パーフェクト」の第3弾「ピッチ･パーフェクト ラストステージ」の日本盤サントラの詳細が明らかとなった。

海外では配信のみで発売されている22曲が収録された[Special Edition]が日本のみでCD化となり、ジャケット写真も日本の映画ポスターと合わせたものになっている。ライナーノーツには、このシリーズの国内盤を担当してきた長谷川町蔵が担当している。

「ピッチ･パーフェクト」は、バーデン大学のアカペラグループ「バーデン・ベラーズ」が織り成す物語を描いたミュージカルコメディー。最終章となる『ピッチ・パーフェクト ラストステージ』では、世界大会優勝後に大学を卒業し、理想と現実のギャップを痛感する日々を送る元メンバーたちが、ベラーズを社会人アカペラ部として復活させるために再集結する姿を描く。

サントラも毎回大好評となっており、「ピッチ･パーフェクト」「ピッチ･パーフェクト2」だけで累計400万枚のセールスを記録、ヒットシングルとなった「カップス」は460万ダウンロード、ストリーミングでは7.5億万回再生、YouTubeでの公式ミュージックビデオの再生回数は4.3億回を記録している

■YouTube

『ピッチ・パーフェクト ラストステージ』予告編 Pitch Perfect 3 x The Voice "Freedom! ’90 x Cups"