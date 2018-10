本日公開された動画では、本作に登場するキャラクターのプロフィールや、ゲームシステムが紹介されている。たまごから生まれるフシギな仲間たち“げっし~ず”たちを、そだてて、かまって、あつめて、あそぼう!

(C)2018 San-X Co., Ltd. / NIPPON COLUMBIA CO., LTD.