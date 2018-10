メディアクリエイトは、任天堂のニンテンドースイッチ向けソフト『スーパー マリオパーティ』が、本作発売日の2018年10月5日から10月7日にかけて14.2万本売り上げたと発表しました。なお、流通形態を問わず、販売本数にダウンロード版は含まれません。

『スーパー マリオパーティ』は、今年でシリーズ生誕20周年になるパーティゲームシリーズの最新作。本作では、ニンテンドースイッチの機能を生かした新たな遊びが加わり、さらにシリーズ初のオンラインプレイが搭載されています。

