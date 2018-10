今週は、80種類のミニゲームを収録したシリーズ最新作の「スーパー マリオパーティ」が約14.3万本を販売して堂々のトップに。そのほか、PS4「アサシン クリード オデッセイ」(約4.5万本)、PS4/Switch「ロックマン11 運命の歯車!!」(合算で約2.7万本)が新作タイトルとしては上位にランクインした。

先週発売となった「無双OROCHI3」、「FIFA19」、「英雄伝説 閃の軌跡IV」も検討に推移しているほか、「Splatoon2」などロングランのタイトルも引き続き上位にランクインしている。今週は「コール オブ デューティ ブラックオプス4」が発売されるが、どれほどの数字を出すかに注目だ。

■週間ゲームソフト販売本数ランキング(2018年10月1日~10月7日)

情報提供:メディアクリエイト

Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.