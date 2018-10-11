みなさまこんにちは！Onion Gamesです。10月18日発売予定の最新作シューティングゲーム「BLACK BIRD」のニンテンドーeショップが本日より公開です！
Steam版は、ウィッシュリストに追加が可能です。Steam版の発売日については決まり次第お知らせいたします。
また、本日20時からFRESH！にて第19回オニオン秘密基地を生放送しちゃいます！開発陣が登場しますので、お楽しみに！
そして「BLACK BIRD」公式サイトでは、「発売直前 幸せの鳥さん壁紙」を公開中！どうぞダウンロードしてくださいね★
※予告しておりましたNintendOSwitchの「あらかじめダウンロード」は、当社の設定ミスによりできなくなりました。謹んでお詫び申し上げます。
Nintendo Switch：https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000009853
Steam：https://store.steampowered.com/app/857500/BLACK_BIRD/
公式サイト：http://oniongames.jp/blackbird/
■10月11日放送 FRESH！「オニオン秘密基地」概要
放送日時:10月11日（木）20時〜21時00分
番組名：「ついに誕生！？BLACK BIRD スペシャル！第19回目オニオン秘密基地 FRESH！」
出演者：木村祥朗（「BLACK BIRD」ディレクター）
倉島一幸（「BLACK BIRD」ドット絵職人）
大久保卓磨（「BLACK BIRD」リードプログラマー）
オニオンパパ（壊れかけの人工知能）
綾里まる（「勇者ヤマダくん」東方 Project コラボにて針妙丸のボイス担当）
谷口博史（「BLACK BIRD」サウンド）
勝田聡（「BLACK BIRD」ボスキャラデザイン）
チャンネル
https://freshlive.tv/onion-games/239901
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