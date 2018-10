■「Yoku's Island Express」とは

君は町の小さな郵便屋さん、主人公のヨクとなってモクマナ島の秘密を解きあかして島のみんなに幸せを届けるんだ!!島のみんなと触れ合いながら、みんなの想いを運ぶステキで立派な郵便屋さんを目指そう!

舞台となるモクマナ島は美しいビーチ、深々と茂るジャングル、神秘的な洞窟、雪山に温泉など素敵に書き込まれた大自然がいっぱい!!

島のみんなを助け、新たなアイテムを入手しながら、モクマナ島に眠る古の神々の謎を解き明かそう!!

■Yoku's Island Express 製品概要

タイトル

Yoku's Island Express

販売

Team17

開発

Villa Gorilla

ジャンル

アドベンチャー / パズル / アーケード / アクション

プレイ人数

1人

プラットフォーム

PlayStation4

価格

2,150円(税込)

Developed by Villa Gorilla AB (C) 2018. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights, and logos are property of their respective owners.