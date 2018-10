モデルで女優の山田優さんが公開した姉弟のショットが大きな反響を呼んでいます。

■久々の山田優&親太朗

9日、優さんのインスタグラムに「With brother」「#親太朗」のコメントを添えて投稿されたのは、久々の姉弟のショット。

With brother. #顎に出来物が出来ているのは内緒 #久々に出来た #親太朗 @shintaro.y

かつては、姉と弟でテレビ出演をすることも、何度かあったふたり。あるときから、パタリと見かけなくなりました。

■共演NGになったワケは、4年前の出来事

9月、弟の親太朗が出演した『有田哲平の夢なら醒めないで』(TBS系)では、優さんと共演NGであることを明かしていました。

理由は、4年前に姉弟で共演した『ぴったんこカン☆カン』(同系)でのこと。姉の欠点を聞かれた親太朗さんは「おならをよくする」と暴露。

以来、優さんのマネージャーから「優さんのイメージ悪くなるでしょ」と言われてしまい、「共演NG」だとか。親太朗さんのサービス精神が仇となってしまったわけですね…。

■「美男美女の姉弟ショット!」

共演はNGになってしまいましたが、親太朗のオフィシャルブログには優さんの舞台鑑賞を楽しんでいたり、俳優の小栗旬さんと優さん一家にお邪魔して料理をご馳走になったりと、頻繁に交流している様子。

とはいえ、優さんと親太朗さんのやりとりが好きだったファンからは共演を望む声も少なくなかったようです。そんな中で、車内の後部座席で撮影した仲の良さが伝わる1枚には「楽しげな写真」「嬉しいツーショット!」など、歓喜の声が挙がっています。

「やっぱり似てるね。仲良しな姉と弟…羨ましい」

「姉弟愛が伝わってきますね」

「なんか楽しげな写真だね。この写真めっちゃいい!」

「美男美女の姉弟ショット素敵!」

憎めないキャラで、テレビ番組では天然っぷりを発揮する親太朗さん。またどこかで、優さんと共演する姿を楽しみにしたいですね。

