クレア達が活路を求めて彷徨うラクーン警察署。彼らの行く手を阻むのはゾンビだけではない。

本日「バイオハザード RE2」を象徴するクリーチャーの1体、リッカ―のプレイ動画が公開された。長い舌と鋭い爪、頭部が露出したグロテスクな容貌。そして何よりもプレイヤーの生命を奪う高い攻撃力が脅威だ。

