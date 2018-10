「まじかる・(てん)ぷてーしょん」は、2018年10月9日(火)の小岩井ことりさん演じるフェイの誕生日に公開した「誕生日記念!スペシャルエピソード」に収録されており、作詞、作曲、編曲、歌唱、収録を小岩井ことりさんが全て手掛けたオリジナルソングとなっている。

また、ゲーム内で公開されている「誕生日記念!スペシャルエピソード」のダンスシーンの振り付けから、実際に演じるモーションアクターまでも小岩井ことりさんが行っており、1人7役を演じた、今回の企画に至るまでの軌跡を振り返ったメイキング動画となっている。

特設サイト

http://schoolgirlstrikers.jp/magical_temptation/

