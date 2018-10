■「MARVEL Battle Lines」とは?

「MARVEL Battle Lines」は、「アイアンマン」や「スパイダーマン」「ブラックパンサー」「キャプテン・マーベル」などのMARVELを代表するシリーズのヒーローやヴィラン(悪役)の100種類以上のカードを収集し、組み合わせながら戦う戦略カードバトルゲームです。

4×3の合計12マスの盤面の上でカードのスキルを駆使して、相手よりも早く列を自身のキャラクターカードで埋め、「バトルライン攻撃」を繰り出すことで、相手を攻撃することが可能です。戦略性の高いゲームシステムだけでなく、これまでに多くのマーベル作品の原作を手がけたアレックス・アーヴァイン氏によるオリジナルストーリーも楽しめる、TCGファンならびにMARVELファンの双方にお楽しみいただける内容となっています。

スタートダッシュ特典として、ゲーム開始時に「ドクター・ストレンジ」カードと5,000ゴールドをプレゼントいたします。

粉々になったコズミックキューブの影響で、マーベル・ユニバースは大混乱に陥った!今すぐ、スーパーヒーロー&スーパーヴィランとともにコズミックキューブのシャードを集め、ユニバースを混乱から救い出そう!

■MARVELグッズが当たる!事前登録キャンペーン開催!

公式サイトから事前登録いただくことで、MARVELファン垂涎のグッズが当たるキャンペーンを開始いたしました。ぜひ奮ってご参加ください!

開催期間:2018年10月11日(木)~サービス開始まで

賞品内容

iPhone 8用スマホケース 9名様

iPhone X用スマホケース 9名様

メラミンカップ(2 デザイン)10名様

キャラクターフィギュア(アイアンマン/サノス)2名様

※デザイン及びキャラクターの種類は選べません。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございます。

(C) 2018 MARVEL. (C) 2018 NEXON. All Rights Reserved.