カプコンは、2019年1月25日発売予定のPS4/Xbox One/Steam向けサバイバルホラーゲーム『バイオハザード RE:2』に関して、本作を象徴するクリーチャーの1体「リッカー」との戦闘を紹介した最新プレイ映像を公開しています。

クレア達が活路を求めて彷徨うラクーン警察署に登場する「リッカー」は、長い舌と鋭い爪、頭部が露出したグロテスクな容貌をもつクリーチャーです。プレイヤーの生命を奪う高い攻撃力が脅威的な「リッカー」との戦闘シーンを、ぜひご覧ください。

『バイオハザード RE:2』は、2019年1月25日発売予定です。希望小売価格に関しては、公式サイトをご参照ください。

■『バイオハザード RE:2』公式サイト

URL:

http://www.capcom.co.jp/biohazard2/

