三代目JSB山下健二郎の声を電話で！優しいアドバイスも

山下健二郎主演のドラマ「Love or Not 2」より - (C)エイベックス通信放送/フジテレビジョン

三代目 J Soul Brothers の山下健二郎主演のドラマ「Love or Not 2」が映像配信サービス「dTV」とフジテレビの動画配信サービス「FOD(フジテレビオンデマンド)」で配信されていることにあわせ、山下の声を電話で聞くことができるキャンペーン「Call or Not」が行われている。

【写真】山下健二郎がダメ男に!?「Love or Not 2」場面写真

その内容は「05-7007-1700」に電話をすると、同ドラマの役柄にふんした山下の声が聞けるというもの。ドラマの内容とあわせて通話内容は全5パターン用意されており、ドラマの更新と同じく毎週金曜日に1パターンずつ更新されていく。

無料ではなく通話料金(一般固定電話:60秒10.8円、携帯電話:20秒10.8円)が発生するが、10月11日時点で電話をするとドラマの主人公・宇佐美幸助(山下)が気さくに話しかけてくれ、豆知識的な優しいアドバイスをもらうことができる。

「Love or Not 2」は2017年に配信された山下の初主演ドラマの続編で、彼女にフラれて崖っぷちに立たされた男が愛を取り戻すまでを描いたラブコメディー。本仮屋ユイカ、町田啓太、浅見れいな、八木将康、水沢エレナ、佐津川愛美、細田善彦らが出演している。(編集部・海江田宗)