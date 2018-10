■バトルロイヤルイベント「ドリスピGP」が開催!

11月3日と4日に行われる最終決戦「2018 TOKYO DRIFT」に先駆け「ドリスピGP」が開催。今回の目玉報酬は300,000GPポイントで獲得できる「2018 D1スピリッツチケット【EX】」とTOP100位入賞で必ず貰える「SUNOCO MONSTER CORVETTE Z06 GT3 」だ。

開催期間

開催中~10月17日22時59分まで

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■「2018D1GP」コラボ第4弾の主な車両を紹介

異様な盛り上がりのボンネットは止まらない進化の証!

伝説のRE雨宮にてチューンされたFD3S!

偉大なる白煙番長が愛する最後のR34!

■「SUNOCO MONSTER CORVETTE Z06 GT3チャンスオーダー」が開催!

各チャンスオーダーに記載された確率で《SUNOCO MONSTER CORVETTE Z06 GT3》を入手できるオーダーが開催。チケットはバトルロイヤルイベント「ドリスピGP」にてランキング対象者に配布される。さらに、「ドリスピGP」のTOP100入賞者は、《SUNOCO MONSTER CORVETTE Z06 GT3》が必ずもらえる。

《SUNOCO MONSTER CORVETTE Z06 GT3》

開催期間

開催中~10月24日13時59分まで

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■「2018D1GOLDオーダー第4弾」が開催!

「2018D1GOLDオーダー第4弾」では、コラボ車両《RE雨宮 K&N RX-7》と《NAC R34 DUNLOP BRIDE》を獲得可能だ。

【STEP1】

半額でオーダーが可能!

【STEP2】

《RE雨宮 K&N RX-7》がSTEP1より確率UP!

【STEP3】

《NAC R34 DUNLOP BRIDE》が1台確定!

【STEP4】

《RE雨宮 K&N RX-7》がSTEP3より確率UP!

《RE雨宮 K&N RX-7》

《NAC R34 DUNLOP BRIDE》

開催期間

開催中~10月19日13時59分まで

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■「2018D1スピリッツオーダー第4弾」が開催!

各スピリッツオーダーに記載された確率で車両を入手できる「2018D1スピリッツオーダー第4弾」が開催。さらに、《RE雨宮 K&N RX-7》と《NAC R34 DUNLOP BRIDE》もラインナップ。チケットはバトルロイヤルイベント「ドリスピGP」の最終ランキングに応じて配布される。

開催期間

開催中~10月24日13時59分まで

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■「GPオーダー」開催!

開催期間

開催中~10月24日13時59分まで

※予告なく終了・変更となる場合がございます。

※詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

※本オーダーからは、パーツや強化チケットも出現します。

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, vehicles,models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.