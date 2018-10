■PlayStation Store「THE QUIET MAN 」予約開始

発売日:2018年11月1日(木)

価格:1,800円(税抜)

早期購入特典:ダイナミックテーマ・アバター8点セット

※予約は、PlayStation Storeのみとなります。

※各特典は後日販売する可能性がございます。

予約ページ

https://store.playstation.com/#!/ja-jp/cid=JP0082-CUSA11715_00-THEQUIETMANGAME1

(C) 2018 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.THE QUIET MAN is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.