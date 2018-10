MVでは猿のお面をかぶった人たちと… 佐野岳がゴロゴロしているときに聴きたい曲

J-WAVEでオンエア中の『〜JK RADIO〜TOKYO UNITED』(ナビゲーター:ジョン・カビラ)のワンコーナー「OLFA PLAY IT LOUD!」。9月28日(金)のオンエアには、俳優の佐野岳さんが登場。リスナーのみなさんとシェアしたい曲として、ブルーノ・マーズ『The Lazy Song』を紹介しました。

■弟に教えられて…

この曲は佐野さんの弟が教えてくれたそうで、ミュージックビデオを観たときの感想を以下のように語ります。

佐野:猿のお面をかぶった人たちとブルーノが歌って踊っている、すごくポップなPVでした。そこがすごく気に入って、ずっと聴くようになり、家でゴロゴロしているときに聴いたりします。この曲自体、「休みの日は家でゴロゴロしよう」というような歌詞なので、リラックスしたいときなどによく聴いています。リスナーのみなさんも、ゴロゴロしたい日やドライブのときなどに、ぜひ聴いてください。

『The Lazy Song』は、2010年発表のアルバム『Doo-Wops & Hooligans』に収録されているナンバーです。

カビラ:「今日は誰にも会わないから、髪もとかさない!」、「電話には出ないから留守電によろしく」と歌う、“ぐうたらソング”です。「今日は一日バースデースーツしか着ない」というような部分があるのですが「バースデースーツ」って何かわかりますか? “生まれたままの姿”(裸)って意味です。

ブルーノは現在、「24K MAGIC WORLD TOUR 2018」の真っ最中です。先日、ラッパーのグッチ・メイン、コダック・ブラックとともに、新曲『Wake Up In The Sky』を発表しました。

■SNSの場所

佐野さんは、公開中の映画『純平、考え直せ』に出演しています。原作は、直木賞作家・奥田英朗さんの小説です。

歌舞伎町のチンピラ・坂本純平(野村周平)は、対立する組の幹部の命をとれと命じられます。そんななか、偶然出会ったOL・山本加奈(柳ゆり菜)と惹かれ合い、作戦決行までの3日間を刹那的に過ごすというストーリーです。

佐野:僕が演じる役は“ゴロー”っていうゲイの男の子です。SNSが当たり前の時代になって、顔も見えない人たち同士がつながる世の中で、顔が見えないからこそ悪になっちゃったり、一方で顔が見えないからこそ本音を言えたりします。そんなSNSの場所を、ある種ハードな描き方で世の中に提示しているような物語だと思うので、生身の人間だからこその変化を、この映画で感じ取っていただけると、とても嬉しいです。

