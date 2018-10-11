本作では、衣装や乗り物などのダウンロードコンテンツを定期的に配信。第3弾となる今回は、「甲斐姫」「関銀屏」の特別衣装、特別乗り物「スレイプニル」。これらのコンテンツは、すでに配信中のシーズンパスや特別衣装パック・特別乗り物パックでも、お得に購入できる。

また、シーズンパスとは別のコンテンツとして、「戦国無双」シリーズのキャラクターにスポットをあてたレジェンド衣装が楽しめる5種類の「レジェンド衣装戦国パック」が配信される。

■ダウンロードコンテンツ第3弾概要

配信開始日

2018年10月11日（木）

価格

特別衣装「甲斐姫」：200円（税抜）

特別衣装「関銀屏」：200円（税抜）

特別乗り物「スレイプニル」：100円（税抜）

※上記3つのコンテンツは、すでに配信中の「シーズンパス」および「特別衣装パック」または「特別乗り物パック」に含まれるコンテンツです。重複購入にご注意ください。

レジェンド衣装戦国(1)パック：200円（税抜）

前田慶次、織田信長、明智光秀、お市、濃姫、森蘭丸、浅井長政、前田利家、ガラシャ、柴田勝家、松永久秀

計11キャラクター

レジェンド衣装戦国(2)パック：200円（税抜）

服部半蔵、今川義元、本多忠勝、稲姫、徳川家康、宮本武蔵、佐々木小次郎、藤堂高虎、井伊直虎、柳生宗矩、井伊直政

計11キャラクター

レジェンド衣装戦国(3)パック：200円（税抜）

石川五右衛門、阿国、豊臣秀吉、石田三成、島左近、ねね、加藤清正、黒田官兵衛、竹中半兵衛、福島正則、大谷吉継

計11キャラクター

レジェンド衣装戦国(4)パック：200円（税抜）

真田幸村、上杉謙信、くのいち、武田信玄、直江兼続、風魔小太郎、甲斐姫、北条氏康、綾御前、真田信之、上杉景勝、早川殿

計12キャラクター

レジェンド衣装戦国(5)パック ：200円（税抜）

雑賀孫市、伊達政宗、島津義弘、立花誾千代、長宗我部元親、立花宗茂、毛利元就、片倉小十郎、小早川隆景、小少将、島津豊久

計11キャラクター

詳細ページ

https://www.gamecity.ne.jp/orochi3/dlc.html

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