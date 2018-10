■ストーリーや演出が一部新しくなった「上書きされた忠義」を開始!

イベントをクリアして「ブニ」を手に入れよう!

2018年10月12日(金)に、ストーリーや演出が一部新しくなったイベントクエスト「上書きされた忠義」を開始します。本イベントには、メインクエスト1章(ステージ2-3)をクリアすると参加が可能です。なお、特定のステージをクリアすることで「ブニ」を獲得できます。

また、イベントをクリアすると「歪な歯車」を手に入れることが可能です。なお、この「歪な歯車」はイベントショップ「歪な歯車交換所」で、さまざまな報酬と交換することができます。

※画像は★3状態のものです。

※メギドは★1で獲得でき、★の数が最大になるまで育成可能です。

上書きされた忠義 開催期間

2018年10月12日(金)15:00~2018年10月25日(木)14:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■「マルバス」「ゼパル」「フラウロス」のハロウィン衣装が登場!「期間限定 魔宝石セット」の販売を開始!

「マルバス」「ゼパル」「フラウロス」の専用衣装がおまけでついてくる、「期間限定 魔宝石セット」を販売中です。本セットは3種類あり、「期間限定セットB-5」は、「マルバス」のハロウィン衣装、「期間限定セットB-6」は、「ゼパル」のハロウィン衣装、「期間限定セットB-7」は、「フラウロス」のハロウィン衣装が「魔宝石」とセットになっています。

期間限定 魔宝石セット 販売期間

販売中~2018年11月3日(土)14:59

※予定は予告なく変更になる可能性があります。

■メインクエスト6章1節を追加!クエストをクリアしてキャラクターを手に入れよう!

現在、5章まで開放されているメインクエストに、新しく6章1節を追加しました。なお、本メインクエストは5章(ステージ48-4)をクリアすると開放されます。また、新たな討伐クエストも3つ追加しました。この討伐クエストをクリアすると、メギドの進化に必要な素材を入手可能です。

今回追加した討伐クエスト一覧

氷龍帝オロチ

アビスハンター

嵐炎龍フラカン

■召喚「清艶なる水の王女」を開催中!リジェネレイトしたラッシュの「ヴィネ」が登場!

召喚「清艶なる水の王女」に、バトルスタイルがバーストの「ヴィネ」とは見た目や能力が異なるリジェネレイトした、ラッシュの「ヴィネ」が登場しました。この「ヴィネ」は、90%の確率で、敵横一列に0.5倍で2ターン後に弾けるハイドロボム速を付与し、2ターンの間、攻撃力を10%低下させる奥義をもっています。

清艶なる水の王女 開催期間

開催中~2018年10月16日(火)14:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

