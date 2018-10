「戦刻ナイトブラッド 光盟」は2017年5月にサービス提供を開始しており、2018年9月現在では200万ダウンロードを超えているとのこと。

今後マイネットゲームスが「戦刻ナイトブラッド光盟」を運営・配信することで、機能改善・新機能の提供、キャンペーンの開催などユーザーが長くワクワクできる体験を続けられるような各種取組みを実施していくとのこと。

なお、台湾・香港・マカオでサービス中の中国語繁体字版「戰刻夜想曲」及び、中国本土にて今後サービス予定の簡体字版「战刻夜想曲」については配信権独占許諾の対象外となっている。

(C) 2017 Marvelous Inc. / KADOKAWA / IDEA FACTORY / published by Mynet Games Inc.