『センチメンタルグラフティ』出演声優陣が発起人となり、20周年記念イベントの実現を目指す！ 甲斐智久氏の新規イラストも公開

1998年1月22日に発売された、セガサターンソフト『センチメンタルグラフティ』。日本全国を舞台に、12人の美少女と関係を深めていく物語は、異なるプラットフォームへの進出やテレビアニメ化、関連グッズにステージイベントなど多彩な展開を遂げました。

様々な話題で注目を集めた『センチメンタルグラフティ』は、今年の1月で20周年を迎える形に。そして、この記念すべきアニバーサリーイヤーに相応しい、新たな動向がこのたび明らかとなりました。

『センチメンタルグラフティ』に出演した声優10名が発起人となり、20周年を記念するイベントを実現するべく、「センチメンタルグラフティ20周年プロジェクト」が発足。公式サイトが公開され、イベント実現の支援を募るクラウドファンディングが本日10月11日の22時よりスタートします。

新たなプロジェクトの始動に合わせ、出演声優有志一同のコメントも到着。また、クラウドファンディングのリターングッズの絵柄に使用される、甲斐智久氏新規描き下ろしイラストの一部もお披露目されています。興味がある方は、詳細を確認しつつ、本日22時公開のプロジェクトページもチェックしておきましょう。

◆「センチメンタルグラフティ20周年プロジェクト」について ■「センチメンタルグラフティ20周年プロジェクト」とは 『センチメンタルグラフティ』の出演声優10名が発起人となり、20周年記念イベントを実現するために立ち上げたプロジェクトです。 ・公式サイト: https://sentimental20th.com ■クラウドファンディングを始めます イベントの実現に向け、ツイキャスを通してのファンの皆様や関係各所の皆様とご相談していく中で、辿り着いたのが「クラウドファンディング」でした。 その後も、イベントに来られる方、来られない方、共に喜んでいただけるようなリターンをお届けできるよう、出演声優全員で意見を出しあい、くり返し検討を重ねました。 そして、甲斐智久先生の描き下ろしてくださった12人のヒロインのイラストを使った魅力的なグッズも作ることができました。 皆様にこのお祝いプロジェクトの一員になっていただき、一緒に新たな「たった一つの想い出」をつくることが出来たら、幸せです。 私たちの想いを詰めこんだクラウドファンディングが、本日10月11日(木)22時からスタートします。 ・「センチメンタルグラフティ20周年スペシャルイベント~再会~」開催プロジェクト・クラウドファンディング・プレオープンページ https://camp-fire.jp/projects/91461/preview?token=e24cpq7u ※クラウドファンディング・メインページ(2018年10月11日(木)22時まではアクセスできません) https://camp-fire.jp/projects/view/91461 ◆イベント概要 ■公演名:「センチメンタルグラフティ20周年スペシャルイベント ~再会~」 ■開催日:2019年1月19日(土) ■会場:一ツ橋ホール(神保町) ■出演者 有島モユ/岡田純子/今野宏美/鈴木麗子/鈴木麻里子/豊嶋真千子/西口有香/前田愛/満仲由紀子/米本千珠 (50音順) ■協力:青二プロダクション/ポンテ/TABプロダクション <第一部>「20周年スペシャルトークショー」 開場 13:00 開演 14:00 終了予定時間 16:00(予定) <第二部>「20周年スペシャルコンサート」 開場 18:00 開演 19:00 終了予定時間 21:00(予定) ■甲斐智久氏新規描き下ろしイラスト 甲斐智久先生が20周年スペシャルイベント用に描き下ろしてくださったのは、12人のヒロイン各々と、全員が集合したイラストの合計13枚。これ等のイラストをクラウドファンディングのリターングッズの絵柄として、イベントを支援していただいた皆様にお届けします。 ◆出演声優有志一同 コメント 1998年1月22日、セガサターン用ゲームソフトとして発売された『センチメンタルグラフティ』は、ゲームはもちろん、テレビアニメ化、グッズ、そしてステージイベントなど、数え切れない程の思い出を私たちに残してくれました。 それから、それぞれのフィールドで頑張ってきた私たちも、ふと立ち止まって振り返った時、あらためて『センチメンタルグラフティ』の大きさと、それを支えてくださったファンの皆様の温かさを思い返し、感謝し続けて来ました。 そして…20周年を迎えた今年、私たちが思い立ったのは、「大切な大切な作品の発売20周年を、変わらない愛情をもって支えてくださったファンの方たちと一緒にお祝いしたい!」 そんな想いを乗せて、20周年の記念イベントを開催致します。

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

臥待 弦