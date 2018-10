2018年秋のレコード・ストア・デイ、”ブラック・フライデー”が開催決定

アナログ・ファンは来年春のレコード・ストア・デイまで待たずして、今年も発表された11月23日のレコード・ストア・デイの秋ヴァージョンの"ブラック・フライデー"にて限定アイテムを入手できそうだ。

今年、全米では、当イベントを年間で一番小売業界の売り上げが高いと言われるブラック・フライデーに開催されるレコード・ストア・デイの日程を11月23日と、翌日の"スモール・ビジネス・サタデー"の11月24日の2日間へと拡大して開催する。

この秋のレコード・ストアの記念日には、コレクティヴ・ソウルのプラチナム・セールスを記録した1993年のデビュー・アルバム『Hints Allegations and Things Left Unsaid』初のアナログ盤から、ヴァイオレント・ファムズが2005年に発売したベスト盤『Permanent Record: The Very Best of Violent Femmes』、そしてブッチ・トラックスがオールマン・ブラザーズ・バンド結成前に在籍していたバンド、The 31st of Februaryのセルフ・タイトル作に至るまで、コレクターたちにとってはとても魅力的なタイトルが多数登場する。これらレア盤に加え、スマッシング・パンプキンズのニュー・アルバム『Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun』のピクチャー・ディスクや、ウィーザーによるTOTO「Africa」カヴァーの10インチ・シングルにアフリカ大陸が描かれたピクチャー・ディスク、そしてジョン・コルトレーンの『“lost album” Selections From Both Sides At Once』といった新作もリストに含まれている。

アメリカ国外のアナログ・ファンのために、事務局はこのような声明を発表している。「ブラック・フライデーは良くも悪くもアメリカの風習です。アメリカ以外の国でもホリデイ・シーズンの始まりを祝う時期ですので、一部の限定アイテムを取り扱っているレコード・ストアもあるかもしれません。ただ、それらの商品は"ブラック・フライデー限定タイトル"としては売られていない可能性があります。アメリカ以外の国に在住の方は、お近くのレコード・ストアにお問い合わせください」。下記が今年のブラック・フライデーにあわせてアメリカでリリースされる主要タイトルになる。現在アメリカのレコード・ストア・デイのオフィシャルサイトでは参加店とリリース・タイトルを全リストをご覧いただける。

Record Store Black Friday

The 31st of February – The 31st Of February (180-gram opaque red vinyl)

Collective Soul – Hints, Allegations and Things Left Unsaid (180-gram vinyl)

Violent Femmes – Permanent Record: The Very Best of Violent Femmes (coke-bottle clear vinyl)

Catherine Wheel – Like Cats And Dogs (purple vinyl)

Chris Cornell – When Bad Does Good (7’ LP on white/black marble vinyl)

Sherly Crow – Tuesday Night Music Club (2xLP blue vinyl)

Ella Fitzgerald – Ella At The Shrine (translucent yellow 45 RPM vinyl)

Frank Zappa and The Mothers Of Invention – We’re Only In It For The Money (LP Picture Disc)

Guns N Roses – Shadow Of Your Love b/w Movin’ To The City (1988 Acoustic Version)

Bob Marley & The Wailers – Catch A Fire (smoke vinyl)

Sublime – Greatest Hits (includes a bonus flexi disc featuring the song ‘All You Need (Live At The Palace)’)

Taylor Swift – Red (crystal-clear double vinyl)

Taylor Swift – Speak Now (smoke-colored double vinyl)

U2 – Hold Me Thrill Me Kiss Me Kill Me (12” Vinyl)

Unwritten Law – Unwritten Christmas feat. Sum 41/’Please Come Home For Christmas’

Various Artists – A Day In The Life: Impressions of Pepper (2 x LP)

Various Artists – Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films (2 x LP)

Various Artists – The Christmas Collection (translucent red vinyl)

Various Artists – Feelin’ Right Saturday Night: The Ric & Ron Anthology (2xLP black vinyl)

Various Artists – Jazz Dispensary: Purple Funk, Vol. 2 (180-gram purple cotton candy-colored vinyl)

By Laura Stavropoulos