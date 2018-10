■ゲーム本編プラス発売中のDLCすべてを収録!新パッケージ&お得な価格となって再登場!

2017年に発売され、国内外で高評価を獲得した本タイトルが、すべてのDLCを同梱した決定版「ディフィニティブ・エディション」として、お得な価格で登場!

本作でしか楽しめない独自性の強いネメシスシステムや、軍団と軍団がぶつかり合う緊張感あふれる攻城戦、広大なオープンワールドを縦横無尽に冒険する壮大なストーリー。そしてDLCとして収録されたサイドストーリーなど、ボリューム感溢れる「シャドウ・オブ・ウォー」のすべてをこの1本で楽しみましょう。

本作に含まれる追加ダウンロードコンテンツ

発売後に配信された下記の4つすべてのDLC(拡張セットパスの場合、税抜4,954円分)を収録、「シャドウ・オブ・ウォー」のすべてが入って税抜12,754円(パッケージ通常版+拡張セットパス)のところを税抜価格5,980円と大変お得に楽しむことができます。

「アウトロー族拡張セット」(新たな種族と武器などのセット)

「スローター族拡張セット」(新しい種族と武器などのセット)

「ガラドリエルの懐刀 ストーリー拡張セット」(追加ストーリーキャンペーンやサイドミッション、新たなボス戦、新戦闘システム、新たな装備セット)

「モルドールの荒廃 ストーリー拡張セット」(追加ストーリーキャンペーンやサイドミッション、新エリアの追加、新たな獣の追加セット)

