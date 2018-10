【エロ＆美しい！】『アウトランダー』主演二人のロマンチックな表紙５選

麗しい!という言葉がピッタリの『アウトランダー』のサム・ヒューアン&カトリーナ・バルフ。二人のロマンチックな雑誌表紙をとくとご覧あれ!

『アウトランダー』の主演二人のロマンチックな表紙5選

NEW YORK, NY - OCTOBER 06: Actors Sam Heughan (L) and Caitriona Balfe attend as Starz brings Outlander to NYCC 2018 at Javits Center on October 6, 2018 in New York City. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Starz Entertainment LLC. )

人気ドラマ『アウトランダー』の主演を務めるサム・ヒューアンとカトリーナ・バルフ。二人はこれまでに雑誌「エンターテイメント・ウィークリー」の表紙を11回も飾っています。息を飲むほどに美しい写真を心ゆくまでお楽しみください♪

2017年

https://ewedit.files.wordpress.com/2017/08/ew1480sc221689216708.jpg?w=768

二人の青い瞳に吸い込まれそうな一枚。こちらの衣装は1960年代のテレビドラマ「バークレー牧場」からインスパイアされたものだそう!

https://ewedit.files.wordpress.com/2017/08/ew1480c121265286281.jpg?w=768

クレア(カトリーナ・バルフ)が着用した白いブラウス、大きな革ベルト、膨らんだスカートは、強さや自信、そしてセクシーな女性像を感じ取れます。20年ぶりにジェイミー(サム・ヒューアン)と再会した時は、一番上まで服のボタンを留めて緊張した様子だったのでそれとは対照的です。

出典元:スタイリスト取材より https://ew.com/tv/every-ew-outlander-cover/

2017年 ②

https://ewedit.files.wordpress.com/2017/11/ew1491_729843298324.jpg?w=768

こちらの表紙は、南アフリカのラステンバーグ・ガーデンという歴史あるワイナリーで撮影されました。カトリーナのドレスは、シーズン2のベルサイユ宮殿でのシーンで使われたドレスをイメージしています。

2018年

https://ewedit.files.wordpress.com/2018/10/ew1532ol289127982112.jpg?w=768

今年発売された表紙がこちら。とてもロマンチックですね♪

サム・ヒューアンは取材で「過去3シーズンでは、二人はお互いを知り、ハネムーンを経て自分たちの家を築こうとした。地主になって家族と落ち着くことはジェイミーが長い間求めていた事なんだ。クレアが彼の元に戻ってきてこれを実現する機会が得られそうなんだ。もちろん”アウトランダー”だからそんな簡単にはいかないけどね」と語っています。

2016年

https://ewedit.files.wordpress.com/2017/11/1405.jpg?w=768

アウトランダーの表紙シリーズの中でも最もセクシーなこの写真。サム・ヒューアンは「僕たちはとても近い存在になる必要があるから、暗黙のうちに信頼し合っているんだ。お互いに信頼があることはとても幸運なことだし、それが映像にも表れているんだと思うんだ。」と話しています。それにしても本当に美しいです。。

