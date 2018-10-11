「アニメイトガールズフェスティバル2018」『おそ松さん』新規描き起こしデフォルメイラストを使用したグッズが登場！

2018年11月10日（土）、11日（日）に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2018」にTVアニメ『おそ松さん』グッズが登場！ 新規描き起こしデフォルメイラストを使用したアクリルキーホルダー、缶バッジが販売されます。
また、当日会場にて「おそ松さん」関連グッズをご購入頂いた方には、1000円ごとに特製「タロット風カード」が1枚プレゼントされます。
▲画像はアクリルキーホルダー
イベント情報
【開催名称】
アニメイトガールズフェスティバル2018 (Animate Girls Festival 2018)
【略称】
AGF(Animate Girls Festival)
【開催期間】
2018年11月10日(土)・11日(日)
【時間】
10：00～17:00(16：30最終入場) ※ファストチケット入場：9：00～
【会場】
池袋サンシャインシティ
【ブース名】
メディコス・エンタテインメント
【ブースNo.】
GREEN AREA【G-33】
物販情報（AGF2018先行販売商品）● ごろりんアクリルキーホルダー タロットver. 【vol.4】
※台座付き
販売価格(税込)／各￥900
購入制限数／お一人様各種3個まで
素材／アクリル、金属
サイズ／W約70mm×H約70mm ※キャラによって個体差があります
種類／全6種
発売予定／2018年11月
発売・販売元／株式会社メディコス・エンタテインメント
● ごろりん缶バッジ タロットver. 【vol.4】
販売価格(税込)／￥400
購入制限数／お一人様10個まで
素材／本体：スチール、PP
サイズ／直径56mm
種類／全6種 ※ブラインド仕様
発売予定／2018年11月
発売元・販売元／株式会社メディコス・エンタテインメント
※デザインはイメージのため、実際のものと異なる場合があります。
会場購入特典情報
当日会場にて「おそ松さん」関連グッズをご購入頂いた方には、1000円ごとに特製「タロット風カード」を1枚プレゼントいたします!!
詳細はメディコス・エンタテインメント公式サイトや公式Twitterもご覧ください!!