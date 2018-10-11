「アニメイトガールズフェスティバル2018」『おそ松さん』新規描き起こしデフォルメイラストを使用したグッズが登場！

2018年11月10日（土）、11日（日）に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2018」にTVアニメ『おそ松さん』グッズが登場！ 新規描き起こしデフォルメイラストを使用したアクリルキーホルダー、缶バッジが販売されます。

また、当日会場にて「おそ松さん」関連グッズをご購入頂いた方には、1000円ごとに特製「タロット風カード」が1枚プレゼントされます。

▲画像はアクリルキーホルダー

▲画像はアクリルキーホルダー

イベント情報

【開催名称】

アニメイトガールズフェスティバル2018 (Animate Girls Festival 2018)

【略称】

AGF(Animate Girls Festival)

【開催期間】

2018年11月10日(土)・11日(日)

【時間】

10：00～17:00(16：30最終入場) ※ファストチケット入場：9：00～

【会場】

池袋サンシャインシティ

【ブース名】

メディコス・エンタテインメント

【ブースNo.】

GREEN AREA【G-33】

AGF2018公式HP

物販情報（AGF2018先行販売商品）● ごろりんアクリルキーホルダー タロットver. 【vol.4】

※台座付き

販売価格(税込)／各￥900

購入制限数／お一人様各種3個まで

素材／アクリル、金属

サイズ／W約70mm×H約70mm ※キャラによって個体差があります

種類／全6種

発売予定／2018年11月

発売・販売元／株式会社メディコス・エンタテインメント

● ごろりん缶バッジ タロットver. 【vol.4】

販売価格(税込)／￥400

購入制限数／お一人様10個まで

素材／本体：スチール、PP

サイズ／直径56mm

種類／全6種 ※ブラインド仕様

発売予定／2018年11月

発売元・販売元／株式会社メディコス・エンタテインメント

※デザインはイメージのため、実際のものと異なる場合があります。

会場購入特典情報

当日会場にて「おそ松さん」関連グッズをご購入頂いた方には、1000円ごとに特製「タロット風カード」を1枚プレゼントいたします!!

詳細はメディコス・エンタテインメント公式サイトや公式Twitterもご覧ください!!

公式サイト

公式Twitter：@medicoset02