アニメイトタイムズ

「アニメイトガールズフェスティバル2018」『おそ松さん』新規描き起こしデフォルメイラストを使用したグッズが登場！

2018年11月10日（土）、11日（日）に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2018」にTVアニメ『おそ松さん』グッズが登場！　新規描き起こしデフォルメイラストを使用したアクリルキーホルダー、缶バッジが販売されます。

また、当日会場にて「おそ松さん」関連グッズをご購入頂いた方には、1000円ごとに特製「タロット風カード」が1枚プレゼントされます。

▲画像はアクリルキーホルダー

▲画像はアクリルキーホルダー

イベント情報

【開催名称】
アニメイトガールズフェスティバル2018　(Animate Girls Festival 2018)

【略称】
AGF(Animate Girls Festival)

【開催期間】
2018年11月10日(土)・11日(日)

【時間】
10：00～17:00(16：30最終入場)　※ファストチケット入場：9：00～

【会場】
池袋サンシャインシティ

【ブース名】
メディコス・エンタテインメント

【ブースNo.】
GREEN AREA【G-33】

AGF2018公式HP

物販情報（AGF2018先行販売商品）● ごろりんアクリルキーホルダー　タロットver. 【vol.4】

※台座付き

販売価格(税込)／各￥900
購入制限数／お一人様各種3個まで
素材／アクリル、金属
サイズ／W約70mm×H約70mm　　※キャラによって個体差があります
種類／全6種
発売予定／2018年11月
発売・販売元／株式会社メディコス・エンタテインメント

● ごろりん缶バッジ　タロットver. 【vol.4】

販売価格(税込)／￥400
購入制限数／お一人様10個まで
素材／本体：スチール、PP
サイズ／直径56mm
種類／全6種　※ブラインド仕様
発売予定／2018年11月
発売元・販売元／株式会社メディコス・エンタテインメント
※デザインはイメージのため、実際のものと異なる場合があります。

会場購入特典情報

　当日会場にて「おそ松さん」関連グッズをご購入頂いた方には、1000円ごとに特製「タロット風カード」を1枚プレゼントいたします!!

詳細はメディコス・エンタテインメント公式サイトや公式Twitterもご覧ください!!

公式サイト
公式Twitter：@medicoset02

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