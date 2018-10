■新規参戦キャラクター:ウェルチ

CV:半場友恵

イラストレーター:あきまん

ロール:アタッカー(エース)

武器:アックス

プロフィール

ティカの両親を探すために、降り立った惑星ダフティーネで出会った一風変わった鍛冶屋の女店主。未知の技術に目がなく、何でも探求心を燃やす好奇心旺盛な人柄で、店のロゴマークはそんな彼女の想いを形にしたものだという。非常に酷似した人物が、艦内に存在しているような気がするが、全くの赤の他人である。

タレント

【天才鍛冶職人】

ATK+45%150ヒット以上の時にATK+60%(全体)

【エクスプレッシブ】

ウェルチ・ロックボンバーにDEF-30%を付与する(10秒間)

【豪胆無比】

攻撃中に怯まない 被ダメージ-40%

【器用な指先】

50ヒット以上の時にATK・INT・DEF・HIT・GRD+20%

ラッシュコンボ

【ギガンティック・ウェルチ・インパクト】

大ダメージ&与ATKダメージ+50%(全体/20秒間)

※★6進化時の性能です

■ピックアップガチャ開催

期間限定キャラクターとして、スターオーシャン:アナムネシスより「ウェルチ」が新武器種「アックス」で参戦いたします。「アックス」は、多段ヒットが発生する技が多く、近距離でヒット数を稼ぐことに特化した特色を持ちます。また、期間中は「ウェルチ」の出現確率が大幅にUPします!

実施期間:2018/10/11(木)メンテナンス後~2018/10/25(木)メンテナンスまで

■【復刻】「End of Eternity」コラボ

コラボ限定キャラクターとして「End of Eternity」より「リーンベル(シューター)」「リーンベル(アタッカー)」「渚のリーンベル」「ヴァシュロン」「ゼファー」が再登場いたします。期間中は「渚のリーンベル」「ヴァシュロン」「ゼファー」の出現確率が大幅にUPします!

実施期間:2018/10/11(木)メンテナンス後~2018/10/25(木)メンテナンスまで

■期間限定イベント「End of Eternity - Letters -」

期間限定イベント「End of Eternity -Letters -」は、銃撃多重奏RPG「End of Eternity」の世界を舞台にした期間限定のイベントミッションです。バトルミッションでは「渚のリーンベル」「ヴァシュロン」「ゼファー」をNPCとして選択することができます(初級~上級のみ)。

実施期間:2018/10/11(木)メンテナンス後~2018/10/25(木)メンテナンスまで

■期間限定イベント「チャンプ・ペーター 降臨!!」

「End of Eternity」のヒロイン「リーンベル」とともに、巨大化した「ペーター」の「チャンプ・ペーター」に戦いを挑む期間限定のミッションです。バトルミッションでは、「リーンベル(シューター)」「リーンベル(アタッカー)」をNPCとして選択することができます(初級~上級のみ)。

実施期間:2018/10/11(木)メンテナンス後~2018/10/25(木)メンテナンスまで

(C) 2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc.