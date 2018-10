LiSA ベストアルバムWiNTER PACKAGEに隠された特別なこと

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日にリリースされたベストアルバム『LiSA BEST -Day- & LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE』について解説しました。

(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」10月10日(水)放送分)

LiSA:10月10日は『LiSA BEST -Day- & LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE』のリリース日です! 5月にリリースしたベストアルバムですが、本当にたくさんの方々に受け取っていただいたので、冬にスペシャルバージョンなにか作れないかなと、今回はWiNTER PACKAGEバージョンを作りました。

こちら、曲はそのままなんですけど、「LiSA BEST -Day-」と「LiSA BEST -Way-」が2枚一緒のパッケージになっています。特典にはデビューからの7年間を写真で彩る特製カレンダーが付いています。すごく特別ですね! そして「WiNTERだから雪降らしちゃお!」ってことで、クリアのケースに上手に入れてもらうと、文字の上に雪が積もって冬っぽい! さらに、せっかくなんでその雪の上に積もってる文字を集めて並べ替えると……クリスマスぐらいに見るといい特別なものが……!? 是非探して見てください!

