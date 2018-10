■「水脈の混沌」が開催!

超高難易度クエストの新シリーズ「混沌」の第1弾、「水脈の混沌」が開始した。「混沌」シリーズでは、かつてヴィジョン最強のオーダーだったクマボッコ博士について語られている。クエストをクリアすると報酬で新ヒーロー★5「ネイト」を仲間にすることができ、クエストの報酬で手に入る進化素材を集めると★6「呪蒼のカオス・ネイト」へ進化されることが可能になる。

★5「ネイト」/水属性/天使

開催期間

10月11日12時から10月18日11時59分まで

■レアガチャ「混沌キラーガチャ」が開催!

クエスト「水脈の混沌」に有利なヒーローが登場するレアガチャ「混沌キラーガチャ」が開催されている。新ヒーローとして、英傑ヒーロー「トリスタン」が装いを新たに「トリスタン(輝望ver.)」として登場。「トリスタン(輝望ver.)」は「水脈の混沌」において有利に戦うことができるスキルを持っている。

10連召喚は毎回★5以上の木属性ヒーローが1体以上確定で出現。また、10連召喚の3、5、7回目ではおすすめ★5ヒーロー「トリスタン(輝望ver.)」「ウルリクムミ」「楊貴妃」「キングー」の中から1体以上が確定、9回目には「トリスタン(輝望ver.)」が確定で出現する。

さらに、今回の「混沌キラーガチャ」から出現する「トリスタン(輝望ver.)」は、クエスト「水脈の混沌」に出現する「ネイト」に対してダメージが増加する効果を持つ専用武器を装備して出現する。

※ボッコの実5個で1回召喚、50個で10連召喚ができます

★5「トリスタン(輝望ver.)」/木属性/騎士

開催期間

10月8日13時から10月18日11時59分まで

