テーマは『ポケモン』！ユニクロのＴシャツデザイン・コンペ「UT GRAND PRIX 2019」全世界で23日から募集を開始

テーマは『ポケモン』!ユニクロのTシャツデザイン・コンペ「UT GRAND PRIX 2019」全世界で23日から募集を開始

ユニクロは、Tシャツのデザイン・コンペティション「UT GRAND PRIX 2019」の募集を10月23日(火)より全世界で開始します。

以下、リリースより引用

◆「UT GRAND PRIX 2019」の募集を全世界で開始 今回で14回目となる2019年の「UT GRAND PRIX」のテーマは、ゲームシリーズの第一作目の発売から20年が経過した今なお、世界中で旋風を巻き起こし続けるグローバル・コンテンツ“ポケモン(POKEMON)”に決定しました。 ゲームやアニメから、記憶にも新しく社会現象となったアプリ「Pokemon GO」まで、多岐に渡って展開される「ポケモン」コンテンツをテーマに、自由な発想のデザインを募集します。 大賞には賞金$10,000が授与されるとともに、入賞デザインはユニクロの2019年春夏「UT」コレクションの一つとして、全世界のユニクロ店舗とオンラインストアで発売される予定です。今年もメンズ・ウィメンズ・キッズのフルラインナップでの商品展開となります。 また、大賞から3位までの三名は、授賞式(東京)への招待に加え、2019年夏に米国ワシントンD.C.で開催されるポケモン世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス 2019」の観戦へご招待します。 今回から、スマートフォンやタブレット端末からの応募も可能となり、より多くの方々に参加いただきやすく進化した「UT GRAND PRIX」。応募に関する詳細は、「UT GRAND PRIX 2019」特設サイトにて、後日発表します。 ■賞金 ●大賞(1作品)賞金$10,000(USドル) 特別記念賞品 進呈

東京で開催される授賞式へのご招待

2019年ポケモン世界大会(ワシントンD.C.)観戦ご招待 ●2位(1作品)賞金$2,000(USドル) 東京で開催される授賞式へのご招待

2019年ポケモン世界大会(ワシントンD.C.)観戦ご招待 ●3位(1作品)賞金$1,000(USドル) 特別記念賞品 進呈

2019年ポケモン世界大会(ワシントンD.C.)観戦ご招待 ●入選(複数点)賞金$500(USドル) ▼ポケモン 特別審査員チーム 石原 恒和 (株式会社ポケモン代表取締役社長)

杉森 建 (株式会社ゲームフリーク常務取締役)

NIGO(R)(UT クリエイティブディレクター)

他 募集期間 2018年10月23日(火)~12月2日(日)日本時間23:59まで 特設サイト: https://www.uniqlo.com/utgp/2019/ ◆「ポケモン」とは ポケモンのルーツは1996年に発売された、ゲームボーイ専用ソフト「ポケットモンスター 赤・緑」です。ポケモンの収集、育成、交換を特徴とする新しい遊びは小学生の間で圧倒的支持を獲得。 その後、ゲームだけでなく、トレーディングカードゲーム、テレビアニメ、映画、アプリなど様々なコンテンツが展開され、その人気はグローバルに拡大しました。 関連ソフトの売上は累計3億本を超え、また、2016年に配信となったアプリ「Pokemon GO」は世界 8.5 億ダウンロード(2018 年 8 月時点)に達するなど、長きにわたり、幅広い世代に愛されています。 ◆「UT GRAND PRIX」とは 「UT GRAND PRIX」は、Tシャツを一つのキャンバスとしてとらえ、自由な発想でグラフィックやメッセージなどを表現するコンペティションとして2005年にスタートしました。 このコンペティションを通じ、年齢、性別、国籍、プロ、アマチュア等を問わず、誰もが参加できる取り組みとして、世界中の才能あふれる想像力豊かな人材を応援しています。 過去には、”スター・ウォーズ”、“PIXAR”、“MARVEL”など、毎年話題性の高いテーマを掲げ、多数の応募の中から選ばれたデザインを商品化し、全世界で販売しています。

(C)2018 Pokemon. (C)1995 - 2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo

monnchi