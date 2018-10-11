スポーティな２トーンカラーの限定車、ルノー「キャプチャーS-EDITION」発売

ルノー・ジャポンは、ブルー（ブルー アイロンM/ボディ）とグレー（グリ プラティヌM/ルーフ）の2トーンカラーのエクステリア、そして随所にブルーをあしらった上質なインテリアの組み合わせが、都市をスポーティに駆ける姿を連想させるルノー「キャプチャー」の限定車「キャプチャー S-EDITION」を、2018年10月11日から全国のルノー正規販売店で50台限定で販売する。

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「キャプチャー」は、流れるようなボディラインが作る力強くエレガントなシルエット、高いアイポイントとコンパクトなボディサイズによる取り回しの良さが特徴のコンパクトSUVだ。

「キャプチャー S-EDITION」は、スポーティさが際立つブルー アイロンMのボディにグリ プラティヌMのルーフを組み合わせた専用ボディカラー、上質な室内空間を演出する専用ブラックインテリア、専用アルカンタラ×ファブリックコンビシート、そして専用17インチアロイホイール等を装備している。

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また、ルノー・ジャポンは、世界中から注目を集めるフランスのフットボール文化を紹介することを目的に、フランスのスニーカーブランド「パトリック」とコラボレート。パトリックが主催するフットボールイベント「Le Ballon PATRICK Tokyo 2018」に協賛する。

※関連記事：ルノー限定車「キャプチャー S-EDITION」発売記念 スニーカープレゼント キャンペーン開催

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ルノー キャプチャー S-EDITION専用装備

・専用ボディカラー

・サイドプロテクションモール ブルー アイロンMフィニッシャー

・専用17インチアロイホイール+ブルー アイロンMホイールセンターキャップ

・専用ブラックインテリア

・専用アルカンタラ×ファブリックコンビシート

・「S-EDITION」専用バッジ

・「S-EDITION」ロゴ入りキッキングプレート

・アルミペダル

・エアコンパネル ブルーイルミネーション

・前席シートヒーター

仕様など

・ボディカラー（ボディ＋ルーフ）：ブルー アイロンM+グリ プラティヌM

※M：メタリック

・ベース車両：インテンス

・販売台数：50台

メーカ希望小売価格（税込）

ルノー キャプチー S-EDITION：2,829,000円

※リサイクル料金：17,140円

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