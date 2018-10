■【ウォーミッション】「蘇りし絶望の炎」第1回開幕!

10月18日(木)まで、ウォーミッション「蘇りし絶望の炎」および、「霧の森の死闘」「ジフール砦攻略戦」「ダクレイム砦奪還戦」を開催いたします。「蘇りし絶望の炎」では、全4回に渡り「累積ポイントランキングTOP100」を発表いたします。

「霧の森の死闘」のDP調整実施

ウォーミッション「霧の森の死闘」で獲得できるDPおよび、DPショップで必要なDPをすべて1/10にいたしました。また、DPショップのアイテムの在庫数を調整いたしました。

開催スケジュール

本戦期間:2018年10月11日(木)メンテナンス終了後~10月18日(木)メンテナンス開始まで

報酬交換期間:2018年10月11日(木)メンテナンス終了後~10月25日(木)メンテナンス開始まで

ランキング報酬は10月18日(木)メンテナンス終了後から交換可能となります。

参加方法

メインクエスト「竜を継ぐ者」クリア、およびIR116以上が参加条件となります。「火垂れ山野営地」にいる受付NPC「ザカリー」または「レスタニアニュース」より参加可能です。

「蘇りし絶望の炎」の報酬

マグマ耐性付き IR120防具

DPショップで交換可能な、シーズン3.3最強クラスの装備です。

■ボックストレジャーズロット「滅竜の聖刃」「白銀の戦装」販売

10月11日(木)より、ボックストレジャーズロット「滅竜の聖刃」「白銀の戦装」を販売いたします。本トレジャーズロットでは新ウォーミッション「蘇りし絶望の炎」で役立つ装備が入手できます。

ボックストレジャーズロット「滅竜の聖刃」

1プレイ:3黄金石

11プレイ:30黄金石

ボックストレジャーズロット「滅竜の聖刃」には、LV95から装備可能で「聖属性」と「対敵特効【竜族】」が付与されたS級品武器「ヴァンクールシリーズ」11種のほか、A級品武器やさまざまなクレストなどを含めて全部で44種のアイテムが入っています。登場する武器はすべて、入手時点から最大強化(★4)の状態となっています。

ボックストレジャーズロット「白銀の戦装」

4プレイ:30黄金石

ボックストレジャーズロット「白銀の戦装」には、LV95から装備可能で「対敵特効【霊体】」「対敵特効【竜族】」「マグマ耐性」が付与されたS級品防具「セレナイトシリーズ」4種のほか、A級品防具を含めて全部で8個のアイテムが入っています。登場する防具はすべて、入手時点から最大強化(★4)の状態となっています。

ウォーミッションでDPを入手しよう!

シーズン3.3期間中、ボックストレジャーズロット「白銀の戦装」で入手できる防具を装備してウォーミッション「蘇りし絶望の炎」にて採取や宝箱の開封を行なうと、ドミニオンポイント(DP)×300を必ず入手できます。「着飾り装備」に装備している場合でも効果が発揮され、「性能装備」と「着飾り装備」の両方に装備した場合はそれぞれが入手枠数増加の効果を発揮します。

■北村APがウォーミッションに挑戦!「北村APのDDONナウ!」

北村AP(アシスタントプロデューサー)がプレイヤーの皆さんと一緒にDDONの最新コンテンツに挑戦する企画「北村APのDDONナウ!」。今回は、10月11日(木)より配信のウォーミッション「蘇りし絶望の炎」に挑戦いたします。また、挑戦の模様はWeb生放送で公開いたします。

放送日時:2018年10月12日(金)20:00~21:00(予定)

都合により番組の開始/終了時間、出演者などが変更となる場合がございます。

番組名:北村APのDDONナウ!「悪しき竜」挑戦編

出演者:北村晃久(DDONアシスタントプロデューサー)

一緒にプレイいただける覚者様を募集!

北村APと一緒にウォーミッション「蘇りし絶望の炎」をプレイしてくださる覚者様を募集いたします。プレイするサーバーなどについては、当日生放送内で告知いたします。

■【スターコレクション】対象防具★4作成で黄金石などの報酬ゲット!

10月11日(木)より、所持しているアビシオン、イデアルシリーズなどのIR120防具の「最大強化(★4)の所持状況」に応じて報酬が手に入るイベント「スターコレクション」を開催いたします。報酬では、黄金石や好きなジョブの「竜彫りの秘装具」と鑑定交換できる「レリーフコイン【萌黄】」などを獲得できます。

開催期間:2018年10月11日(木)メンテナンス終了後~シーズン3.4アップデート開始まで

■最大IR118の性能!「発掘武器」強化段階追加

10月11日(木)より、「錆びた鉄塊」から作成できる「発掘武器」の強化段階(★3まで)を追加いたしました。最大強化(★3)すると、IR118の性能になります。

■【公認ネットカフェ】「オーフリングブレイカー【森】」プレゼントキャンペーン

11月1日(木)まで、全国の公認ネットカフェにて、限定武器が入手できるキャンペーンを開催いたします。期間中、公認ネットカフェコースの特典に、レリーフコイン【茶九】を追加いたします。レリーフコイン【茶九】は鑑定交換でウォリアー用武器「オーフリングブレイカー【森】」と交換することができます。

「オーフリングブレイカー【森】」は、LV1から装備可能なIR117武器で、入手時点から最大強化(★4)の状態となっています。

メイン武器:オーフリングブレイカー【森】(装備可能ジョブ:ウォリアー、装備LV:1、IR:117)

■[10月18日開始]「白竜祭~奉納~」事前情報

10月18日(木)より開催する「白竜祭~奉納~」の事前情報を紹介いたします。

