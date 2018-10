『シカゴ・ファイア』テイラー・キニーは、元恋人レディー・ガガの主演映画をどう思う？＜動画あり＞

『シカゴ・ファイア』ケリー・セブライド役のテイラー・キニーが元恋人レディ―・ガガの主演映画に対してコメント!

このお話の主人公

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 06: Taylor Kinney attends the 2018 Carousel of Hope Ball at The Beverly Hilton Hotel on October 6, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

テイラー・キニー(Taylor Kinney)

生年月日:1981年7月15日

出身地:アメリカ・ペンシルベニア州

身長:180cm

主な出演作:『シカゴ・ファイア』ケリー・セブライド役

『アリー/スター誕生』

製作年:2018年

製作国:アメリカ

監督:ブラッドリー・クーパー

出演:レディー・ガガ/ブラッドリー・クーパー/サム・エリオット ほか

とあるイベントに姿を現したテイラー・キニーは、2011年から2016年まで交際し、一時は婚約もしていた元恋人のレディー・ガガが主演する映画『アリー/スター誕生』について質問を受けた。

「ガガと女優の仕事について何か話したことはありますか?」と問われたテイラーは「彼女は歌やダンスよりも先に演技を始めたんだ。だから彼女は長年演技に対し強い情熱を持っていたよ。映画はまだ見ていないんだけど、予告編やレビューを見る限り、素晴らしい出来栄えだと思う。彼女のことを誇りに思っているよ」とコメントを残した。

ガガのことを語るテイラーの笑顔が非常に印象的なインタビューだった。