ハリウッドセレブの子ども達が”やらかしちゃった”エピソード５選

スカーレット・ヨハンソン、キム・カーダシアンなど豪華セレブ達のキッズが起こしたゾッとするエピソードをご紹介!プライベートのなかなか聞けない内容です^^

セレブの子ども達のゾッとしちゃうエピソード5選

子供って本当に予想外のことをする事がありますよね?「もうやめて〜」と言ってしまいたくなる出来事も日常茶飯事。今回はスカーレット・ヨハンソン、キム・カーダシアンなど豪華セレブ達の子ども達が起こしたエピソードをご紹介します。

ジェニファー・ロペス

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 09: Jennifer Lopez arrives at the 2018 American Music Awards at Microsoft Theater on October 9, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

ステージ上で魅せるスーパースターの姿が印象的なジェニファー・ロペスですが、家では双子の子どもマックス君&エメちゃんの吐き出した物の掃除に大忙し!ママ業に奮闘する姿は意外かも?

キム・カーダシアン

NEW YORK, NY - OCTOBER 09: Kim Kardashian West attends Tiffany & Co. Celebrates 2018 Tiffany Blue Book Collection, THE FOUR SEASONS OF TIFFANY at Studio 525 on October 9, 2018 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tiffany & Co.)

キム・カーダシアンは、キラキラネームでも話題のノースちゃん、セイント君、シカゴちゃんの三人の子供がいます。モデルとしても活躍中のノースちゃんはトイレに歯ブラシを落として詰まらせたり、ドッグフードをパクパク食べてしまったりと、キムも思わずゾッとしてしまうそう!

シャーリーズ・セロン

PACIFIC PALISADES, CA - SEPTEMBER 20: Charlize Theron attends Caruso's Palisades Village Opening Gala at Palisades Village on September 20, 2018 in Pacific Palisades, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

シャーリーズ・セロンは、ジャクソン君とオーガストちゃんという二人の養子がいます。彼らはこれまでに色々と病気にかかってきたようで、手や足、口などの病気に加え、結膜炎になった事も。看病で大変だったでしょうね!

ケリー・クラークソン

LAS VEGAS, NV - SEPTEMBER 22: Kelly Clarkson performs onstage during the 2018 iHeartRadio Music Festival - Day 2 held at T-Mobile Arena on September 22, 2018 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

歌手ケリー・クラークソンの息子レミントン君は、犬のウ○チで遊び始めたと思ったら、踏みつけたり、口に運んでしまったとか・・。ひえー!

スカーレット・ヨハンソン

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Scarlett Johansson attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images)

スカーレット・ヨハンソンは、ある日トイレから変な音が聞こえたので向かったところ、娘のローズちゃんが床や壁を汚してしまっていたよう。そこへ飼い犬がやって来て、図らずも”掃除”してくれたとか。。スカーレットによると「今まで見た中で一番ゾッとした」出来事だったそう。。

