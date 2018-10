EXPOSIÇÃO

9ª EXPOSIÇÃO DE WASHI-Ê

Onde: Nikkey Palace Hotel (Rua Galvão Bueno 425, Salão de Convenção, Liberdade)

Dias 20 e 21/10/2018

Horário: 10h às 18h

Ingresso: Entrada gratuita

Informações: 11/99700-4214 (Luiza Okubo) e E-mail: luizaokubo@hotmail.com

NONOTAK – 次元 DIMENSÃO

Arquiteto e Músico Japonês Takami Nakamoto e a Ilustradora Noemi Schipfer

Curadoria: The Force

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

De 02/10 a 06/01/2019Horário: Terça a sábado das 10h às 22h e Domingos e feriados das 10h às 18hIngresso: Entrada GratuitaInformações: www.japanhouse.jp/saopaulo

MINI-EXPOSIÇÃO SUMIÊ E SHODÔ: EXPRESSIVIDADES DO MOMENTO SINGULAR

Onde: Biblioteca Fundação Japão São Paulo (Av Paulista 52, 3º andar, Bela Vista)

De 18/09 a 30/10/2018

Horário: Terça à sexta das 10h30 às 19h30, e sábados, das 9h às 17h

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: 11/3141-0110 e biblioteca@fjsp.org.br

AROMAS E SABORES

Artista Plástica Japonesa: Maki Ueda

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

De 05/06 a 21/10/2018Horário: Terça a sábado das 10h às 22h e Domingos e feriados das 10h às 18hIngresso: Entrada GratuitaInformações: www.japanhouse.jp/saopaulo

HISTORIAS AFRO-ATLÂNTICAS

Onde: *Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés 88, Pinheiros) De 30/06 a 21/10/2018* Horário:* Dia 30/06 (11h às 15h) e 3ª a domingo das 11h às 20h Ingresso: *Entrada Gratuita Informações:* 11/2245-1900 ou www.institutotomieohtake.org.br

EXPOSIÇÃO ITINERANTEVARIAÇÃO E AUTONOMIA – AS GRAVURAS DE ARTISTAS JAPONESES CONTEMPORÂNEOS

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada Gratuita em Todos os Estados

ManausOnde: Palácio da Justiça (Av. Eduardo Ribeiro 901, Centro)

De 18/09 a 13/10/2018

RecifeOnde: Torre Malakoff (Praça Artur Oscar, S/N, Recife Antigo)

De 01/11 a 25/11/2018

PAVILHÃO JAPONÊS – PARQUE DO IBIRAPUERA

Onde: Pavilhão Japonês (Parque do Ibirapuera – portão 10 – próx. ao Planetário e ao Museu Afro Brasil)

Visitação: quarta-feira, sábado, domingo e feriados

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 17h

CINEMA

BUNKYO CINEMA

Data: Primeira quarta-feira útil do mês, às 13h (07/11/2018)

Onde: Pequeno Auditório do Bunkyo (Rua São Joaquim 381, Liberdade)

Capacidade: 200 lugares

Ingressos: Gratuitos (ingressos serão distribuídos 30 minutos antes de cada sessão, respeitando a ordem de chegada)

Informações: 11/3208-1755 e www.bunkyo.org.br

EVENTO

BGS – BRASIL GAME SHOW 2018

Convidados: Shota Nakama (Orchestra); Yoshiaki Hirabayashi (Resident Evil 2); Michiteru Okabe (Devil May Cry 5); Fumito Ueda (Shadow of the Colossus, The Last Guardian); Masanobu Tanaka (Ico e Shadow Of The Colossus); Yoshinori Ono (Street Fighter V: Arcade Edition); Katsuhiro Harada (Serie Tekken); entre muitos outros convidados.

Onde: Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto 333, Vila Guilherme)

Dias 10, 11, 12, 13 e 14/10/2018

Horário: 13h às 21h

Ingresso: R$95,00 meia-entrada ou pessoas que doarem 1kg de alimento não-perecível.

Informações e Ingressos: www.brasilgameshow.com.br

INDAIATUBA MATSURI 2018

Onde: Pavilhão da Viber (Av Tamandare 675, Indaiatuba/SP)

De 11 a 14/10/2018

Horário: 11/10 das 18h às 23h; 12 e 13/10 das 11h às 23h e 14/10 das 11h às 17h

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: ww.facebook.com/IndaiatubaMatsuri/

KARAOKE-DANCE DO NIKKEY CULTURAL

Onde: Iwate Kenjin do Brasil (Rua Tomas Gonzaga 95, Liberdade)

Dias 11, 18 e 25/10/2018 (todas as quintas)

Horário: 8h às 16h (Serve Almoço)

Informações: 11/99857-3845 com Iritsu

12º FESTIVAL DE CERAMICA DE CUNHA/SP

Onde: Casa Do Artesao (Rua Jose Arantes Filho 27, Parque Lavapes, Cunha/SP)

De 11/10 a 03/11/2018

Horário: Horario Comercial

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: 12/3111-1930

Eventos E Shows Na Praca Matriz

Feira De Ceramica: 12 e 13/10/2018 – das 11h às 23h e dia 14/10 – das 10h as 18h

Queima De Raku: 12 e 13/10 às 20h

Competicao De Torno: 13/10 às 19h

Demonstracoes (Performances): 12,13 e 14/10/2018

Shows: 12 e 13/10 das 19h as 23h e 14/10 a partir das 11h

DEU A LOUCA NO JAPAO 2018

Onde: Assoc Okinawa Kenjin de Campinas (Av Marechal Rondon 3360, Jd Eulina, Campinas/SP)

Dia 12/10/2018

Horario: 16h às 22h

Ingresso: R$15,00 (porta) e R$10,00 (Antecipado)

26º EXPO SÃO ROQUE 2018 – VINHOS E ALCACHOFRAS

Onde: Expo São Roque (Av Antonio Maria Picena 34, Bairro Junqueira, São Roque/SP)

Dias 12,13,14,20,21,27,28/10 e 02,03,04,10 e 11/11/2018

Horário: 9h às 19h

Ingresso: R$25,00 www.kleingressos.com.br

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY CULTURAL

Pioneiro nessa atividade cujo objetivo é de proporcionar um ambiente familiar onde os freqüentadores cantam suas músicas preferidas e dançam ritmos como o chá chá chá , rumba, forro , samba e country. Todos os domingos Baile com Música ao Vivo.

Onde: Assoc. Cultural Tokushima Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio Maria Laert 275, 100m do Metro Tucuruvi)

Dias 13 e 14/10/2018

Horário: Sábados Karaokê Dance das 8h às 16h e Domingos das 8h às 18h e das 18h às 22h Bailes com música ao vivo.

Informações: 11/99857-3845 com Iritsu

PRO MUSICA NIPPONIA – MASP

Classificação: Livre

Onde: MASP Auditório (Av Paulista 1578, C Cesar, São Paulo/SP)

Dias 13 e 14/10/2018

Horário: 13/10 às 19h e 14/10 às 17h

Ingresso: R$120,00 www.ingressorapido.com.br

SPYAIR – SHOW

Onde: Audi (Av. Francisco Matarazzo 694, Barra Funda)

Dia 14/10/2018

Horário: 15h30 (abertura dos portões) – 17h00 (Show de Abertura: Rookiez is Punk’d) – 18h30

(SPYAIR) – 20h30 (MEET&GREET)

Ingressos e informações: www.ticket360.com.br/evento/9320/spyair-world-tour-2018

KURAFUTO – FEIRA DE GASTRONOMIA E PRODUTOS ARTESANAIS

Onde: MIS – Museu da Imagem e do Som (Avenida Europa 158, Jardim Europa)

Dia 20/10/2018

Horário: das 12h às 20h

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: www.facebook.com/events/942347782617378

ABEUNI FOOD EXPERIENCE

Crepe Chinês por Jiang Pu

Onde: Club Homs (Av Paulista 735, Bela Vista)

Dias 20 e 21/10/2018

Horário: sábado 11h às 16h e domingo 11h às 18h

Ingresso: Entrada Gratuita

10º TEMAKI FEST KODOMO NO SONO

Onde: Kodomo no Sono (Rua Prof. Hasegawa 1198, Itaquera)

Dia 21/10/2018

Horário: a partir das 11h30

Ingresso: R$55,00 (antecipado) ou R$60,00 (no dia do evento), por pessoa*

Informações: www.facebook.com/events/457752594725786

OFICINA DE SHODÔ, COM MONICA TERADA

Onde: Biblioteca da Fundação Japão São Paulo (Av. Paulista 52, 3º andar, Bela Vista)

Dia 22/10/2018

Horário: 19h às 21h

Capacidade: 15 vagas

Classificação: 16 anos

*nscrição: **enviar e-mail para **nfo@fjsp.org.br*(https://www.nikkeyshimbun.jp/mailto:info@fjsp.org.br)* colocando na linha de assunto “Oficina de shodô”. No e-mail, devem ser informados nome completo, e-mail e telefone para contato. Não será necessário trazer material para a atividade.*

APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO INSTITUTO TOMIE OHTAKE

Dia 27/10/2018 – às 17h30 – Apresentação OCAM

Onde: *Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés 88, Pinheiros) Ingresso: *Entrada Gratuita Informações:* 11/2245-1900 ou [institutotomieohtake.org.br](http://www.institutotomieohtake.org.br/)

CURSO

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO – 2018

Dia 10/11/2018 – História do Japão 8 – Segunda Guerra e Showa final.

Dia 01/12/2018 – História do Japão 9 – Era Heisei até hoje.

Onde: Associação Cultural Mie Kenjin do Brasil (Av. Lins de Vasconcelos 3352, Vila Mariana)

Horário: 9h às 12 horas.

Inscrições: R$35,00+R$3,50(taxa do Sympla) por aula. Inscrições e pagamentos até 03dias antes da data do curso, na secretaria da Associação Mie ou pelo site culturajaponesa.com.br.

Informações: 11/5549-6857

CURSOS DA NIKKEY CULTURAL

Onde: Rua Tomas Gonzaga 95, 4andar, Liberdade

Cursos: Karaokê, Idiomas (japones, inglês e espanhol), teclado, informatica para a 3ª idade e dança de salão. E agora Curso de Tênis de Mesa.

Informações: 11/99857-3845 Iritsu

PALESTRA

PALESTRAS GRATUITAS DO CIATE

SETEMBRO/2018

16/10 – Terça-feira – 14h às 16h – “Informações Relevantes Sobre a Vida Cotidiana do Japão” – Andrezza Akiyama – Consultora no CIATE

18/10 – Quinta-feira – 14h às 16h – “Melhorando a Autoestima” – Marcos Suguiura – Psicólogo Onde: CIATE – Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador Retornado do Exterior (Rua São Joaquim 381, 1º andar, Liberdade)

Informações: 11/3207-9014 e www.ciate.org.br e www.facebook.com/ciate

Palestras Informativas sobre as Bolsas de Estudos do Programa de Treinamento Nikkei da JICA

Onde: Centro Cultural Aliança – Unidade Pinheiros – R. Deputado Lacerda Franco, 328, Pinheiros

Datas: 06 e 20/10/2018 (sábados)

Horário: 13h30 às 15h30

Inscrições: bit.ly/jica2019

PALESTRA – “CALIGRAFIAS JAPONESAS: ENTRE O SHODÔ E O SHO”, COM RAFAEL MIYASHIROOnde: Biblioteca da Fundação Japão São Paulo (Av. Paulista 52, 3º andar, Bela Vista)

Dia 15/10/2018

Horário: 19h às 20h

Capacidade: 30 vagas

Classificação: Livre

*articipação:** Necessário retirar senha (uma por pessoa) meia hora antes do evento.*

JAPAO ATUAL – MIGRAÇÃO INTERNACIONAL DIVERSIDADE ÉTNICA E CULTURAL

Classificação: Livre

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

Dia 19/10/2018Horário: 19hIngresso: Entrada Gratuita (As senhas deverão ser retiradas 1h antes na recepção – vagas limitadas)Informações: www.japanhouse.jp/saopaulo

CHAWAN PROJECT 2018 – 5º ENCONTRO

Ceramista: Shugo Izumi

Classificação: Livre

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Piso Térreo, Bela Vista)

Dia 24/10/2018Horário: 19h às 20hIngresso: Entrada Gratuita (As senhas deverão ser retiradas 1h antes na recepção – vagas limitadas)Informações: www.japanhouse.jp/saopaulo

PALESTRA – CELSO ISHIY, SOMMELIER DE SAQUÊ

Onde: Japan House São Paulo (Avenida Paulista 52, Bela Vista)

Dia 31/10/2018

Horário: 19h30

Ingresso: Entrada Gratuita. Retirada de senha na recepção, 1h antes do evento

Classificação: 18 anos

Informações: www.japanhouse.jp/saopaulo

EXCURSÃO

REVEILLON 2019 NIKKEY CULTURAL

Resort Thermas Paraguaçu Paulista

Saída: 28/12/2018 às 22h

Retorno: 02/01/2019

Dias 29 e 30/12: café da manhã; lazer completo com monitores; almoço e jantar; baile à noite.

Dia 31/12: café da manhã; lazer com monitores; almoço, chá da tarde às 17h; ceia e baile do branco às 22h com música ao vivo e queima de fogos.

Dia 01/01/2019: café da manhã; lazer com monitores; almoço; jantar e retorno para São Paulos às 22h.

Informaçoes e Reservas: Emilia 11/3751-9910 e 11/99510-8499; José Iritsu 11/99857-3845; Deise 11/3749-0374, Ikuhiro 11/99733-9701 e Ayako 11/99888-2935.

Divulgação de eventos com Cristiane Kisihara – e mail: cris_kisihara@hotmail.com e 11/3340-6060

