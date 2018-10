■「デスティニーチャイルド」コラボイベント開始!

イベント期間中は「デスティニーチャイルド」の人気キャラクター「ダビ」と「モナ」の衣装が、新SSR水着「デスチャ・ダビコスチューム(マリー)」「デスチャ・モナコスチューム(たまき)」として登場します。最大までスキル覚醒をすると、セクシーな水着に変身し、新アイテム「漆黒のうちわ」で扇げば、試合中に変身も可能となります。

イベント開始を記念した「デスティニーチャイルド」コラボ記念キャンペーンも本日より開始しました。期間中は、ヴィーナスガチャ10連を毎日1回無料で引くことができ、期間限定ログインボーナスでは、最大7日間ログインすることで「SSR確定ガチャチケット」が獲得できます。

さらに、コラボ記念プレゼントキャンペーンも実施中です。DMM GAMES版「デスティニーチャイルド」をプレイして特定の目標を達成すると、「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」内で使用できる「SSR確定ガチャチケット」が手に入り、「DOAXVV」で特定のミッションを達成すると、「デスティニーチャイルド」内で使用できる「★5確定召喚チケット」が入手できます。ぜひこの機会に両タイトルをお楽しみください。

また、新イベント「漆黒と欲望のハロウィン(前半)」を本日より開始しました。各ランクのフェスに隠された「ラグナブレイク」に挑みながら、女の子たちのさまざまなミッションを達成していくことで、新撮影スポット「デスチャ -サキュバス-」などの豪華報酬が入手できます。

そのほか、「デスティニーチャイルド」特製アートブックや、「かすみ」役の桑島法子さん、「マリー・ローズ」役の相沢舞さん、「ほのか」役の野中藍さんのサイン色紙が当たる「「デスティニーチャイルド」コラボイベント開始記念!RTキャンペーン」も実施しています。

■「デスティニーチャイルド」コラボ記念キャンペーン概要

デスティニーチャイルドとのコラボを記念して、SSR水着が入手しやすくなる「コラボ記念キャンペーン」を開催いたします。

毎日1回無料!ヴィーナスガチャ10連で、SSR水着ゲットのチャンス

毎日SSR水着を狙えるビックチャンスが訪れます!

※2018年10月18日(木)12:59までの開催となります。

7日間ログインで、SSR水着ゲットのチャンス!

期間限定ログインボーナスとして「SSR確定ガチャ補助券」を1日1回プレゼント!最大7日間ログインすることで、「SSR確定ガチャチケット」に交換できます!

「デスティニーチャイルド」を遊んで、SSR水着ゲットのチャンス!

期間中に「デスティニーチャイルド」側で特定の目標を達成すると「DOAXVV」の「SSR確定ガチャチケット」をプレゼント!「DOAXVV」側で特定の目標を達成すれば、「デスティニーチャイルド」の「★5確定召喚チケット」がもらえます!

実施日程

イベント開始~2018年10月25日(木)3:59

※キャンペーンの日程・内容は予告なく変更となる場合があります。

※各キャンペーンの詳細は以下を参照ください。

■「トレンドコーデガチャ(マリー、たまき)」概要

実施日程

イベント開始~2018年10月25日(木)3:59

ガチャ詳細

「デスティニーチャイルド」の人気キャラクター「ダビ」と「モナ」の衣装が新作水着として登場!以下の水着の提供割合がアップしております。

SSR水着「デスチャ・ダビコスチューム(マリー)」※「マリー」専用

SSR水着「デスチャ・モナコスチューム(たまき)」※「たまき」専用

スキル覚醒最大で水着が変身!「漆黒のうちわ」で自由自在!

最大までスキル覚醒をすると、水着のビジュアルがセクシーに変身!新アイテム「漆黒のうちわ」で扇げば、試合中の変身も自由自在!

※SSR水着「デスチャ・ダビコスチューム(マリー)」「デスチャ・モナコスチューム(たまき)」は本イベント限定水着となります。今後再登場する可能性がございますので、予めご了承ください。

※イベントの日程・内容は予告なく変更となる場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■「漆黒と欲望のハロウィン(前半)」イベント概要

各ランクのフェスに隠された「ラグナブレイク」に挑みながら、女の子たちのさまざまなミッションを達成していくことで、新撮影スポットなどの豪華報酬が入手できます。

トレンドアイテムによるイベント限定効果

以下の水着は、女の子の能力や報酬がアップするなどのイベント限定効果が発生します。

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.(C)2017 Next Floor Corporation. SHIFT UP Corporation. STAIRS Corporation.