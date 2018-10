『CoD:BO4』ゾンビモード4つ目のマップ「極秘」は懐かしの旧作マップ―海外メディア映像

複数の海外メディアより、『Call of Duty: Black Ops 4(コール オブ デューティ ブラックオプス 4)』ゾンビモードのゲームプレイ映像が続々と公開されました。

本作に搭載されるゾンビモードは、「IX(ナイン)」「Voyage of Despair」「Blood of the Dead」という3つのシナリオが収録されていますが、デジタルデラックス、およびデジタルデラックス改の購入者が所有できる「ブラックオプスパス」向けには、「極秘」と呼ばれる4つ目のゾンビマップが発売日からプレイできます。

今回、GameSpotが公開した映像では、そんな「極秘」マップのゲームプレイが展開。このマップは、『ブラックオプス』プレイヤーにはお馴染みの「FIVE」マップ(米国防省ペンタゴン)と同じように見えます。また、このモードは「Rush」と呼ばれており、ハードポイントのように、特定エリアを保持するシーンも確認可能です。

このほか、Game Informerなどのゲームプレイ映像も公開されています。

『コール オブ デューティ ブラックオプス 4』はPS4/Xbox One/PCを対象に、10月12日発売予定です。