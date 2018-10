主演舞台スタート！Lead夏の全国ツアーライブ映像作品発売が決定！

デビュー17年目に突入しさらなる進化を続けるLeadの2018年全国ツアーライブが、DVD/Blu-rayとなって12月19日に発売される。7月に発売された最新アルバム「MILESTONE」を引っ提げて開催された中野サンプラザでのツアーファイナルを収録。さらに、今夏デビュー記念日にお台場で開催されたスペシャルフリーライブも収録した豪華2枚組作品となっている。アルバムの新曲に加え、歴代人気曲をちりばめた圧巻のエンターテインメントショーは必見だ。10月11日からはLead谷内伸也・古屋敬多・鍵本輝の3人がトリプル主演を務める舞台「NEWライブ・レボリューション」が品川プリンスホテルクラブeXにて上演がスタート。どんなダンスエンターテインメントを繰り広げてくれるのか!? 舞台からも目が離せない。

■リリース情報

☆2018年7月18日(水)発売 Lead「MILESTONE」

●初回限定盤A [CD+DVD]

PCCA-04689 ¥3,426+税

●初回限定盤B [2CD+スペシャルブックレット]

PCCA-04690 ¥3,426+税

●通常盤 [CD Only]

PCCA-04691 ¥2,778+税

2018年12月19日(水)発売

☆DVD / Blu-ray「Lead Upturn 2018 ~MILESTONE~」

●DVD [2枚組]

PCBP-53261 ¥6,296+税

●Blu-ray [2枚組]

PCXP-50590 ¥7,222+税

<収録内容>

・DISC-1「Lead Upturn 2018 ~MILESTONE~」

OP. Untitled

01. Bumblebee

02. What cha gonna?

03. Love or Love?

04. Extreme girl

05. GET DIZZY

06. Baby’cuz U!

07. 雫~Sizk~

08. Backpack

~ダンスコーナー~

09. 雨のち君

10. Tell Me Why

11. これまで、これから

12. 君と歩く未来(ワンハーフver.)

13. メダリスト

14. 志~KO.KO.RO.ZA.SHI.~

15. Give Me Your Best Shot

16. R.O.O.T.S

17. トーキョーフィーバー

18. Funk This Time!【ENCORE】

EN1. Beautiful Day

EN2. Always Love

EN3. Versus

・DISC-2「Lead 16th Anniversary -SUMMER SPECIAL LIVE-」

01. Summer Madness

02. 真夏のMagic

03. Bumblebee

04. Love or Love?

05. トーキョーフィーバー

06. Beautiful Day

07. Backpack

08. Funk This Time!

09. It’s My Style

【特典映像】

「Lead Upturn 2018 ~MILESTONE~」Behind the Scenes

■■舞台情報

2018年10月11日(木)~10月21日(日)

Lead主演舞台「NEWライブ・レボリューション」

https://www.newliverevolution.com

【日程】全15回公演

10月11日(木)19:00開演

10月12日(金)19:00開演

10月13日(土)13:00開演/17:00開演

10月14日(日)13:00開演/17:00開演

10月16日(火)14:00開演/19:00開演

10月17日(水)14:00開演/19:00開演

10月19日(金)14:00開演/19:00開演

10月20日(土)13:00開演/17:00開演

10月21日(日)13:00開演

【会場】品川プリンスホテル クラブeX

(東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテルアネックスタワー)

【出演】

鍵本輝(Lead) 谷内伸也(Lead) 古屋敬多(Lead)

皇希 吉原シュート 未来和樹

南里美希 伊与勢我無 小玉久仁子

梅垣義明(ワハハ本舗)

【料金】

全席指定8,000円(税込)

全席指定2回通し券(非売品生写真1種付)15,000円( 税込)

※未就学児童入場不可 ※1ドリンク別途必要

【公演に関するお問合せ】

キョードー東京 0570-550-799(オペレーター平日11:00~18: 00/土日祝10:00~18:00)

■■公式サイト

□Lead オフィシャルウェブサイト: http://Lead.tv

□Lead オフィシャルBlog「Leadship」: http://ameblo.jp/lead-blog/

□Lead オフィシャルTwitter: https://twitter.com/Lead_tv

□Lead 公式YouTubeチャンネル:http://www.youtube.com/user/LeadOfficialCh

□Lead 公式LINE: https://line.me/ti/p/%40lead