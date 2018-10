【政治発言で話題！】テイラー・スウィフトが音楽アワードAMAで着た衣装ギャラリー☆

グラミー賞と並ぶ音楽祭典「AMA」にて4部門受賞&3年ぶりのパフォーマンスを披露したテイラー・スウィフト。今年着た全身シルバーのキラキラドレスに加え、これまで彼女がAMAで着用した豪華衣装を年代別にチェックしよう!

テイラー・スウィフトのAMAアワード衣装ギャラリー

今週、インスタグラムでキャリア初の”政治的発言”をしたことで話題になったテイラー・スウィフト。以下がその投稿ですが、彼女はカントリーミュージック出身ということもあり、保守派の共和党ファンを多く持っていましたが民主党に投票することを表明しています。

そんな中、昨日開催されたグラミー賞と並ぶ音楽祭典「AMA」にて4部門受賞&3年ぶりのパフォーマンスを披露しました。日頃の発言に加え、毎年レッドカーペッドでも注目を浴びる彼女の「AMA」豪華衣装を年代別にチェックしていきましょう!

2010年 ショート丈のキラキラドレス

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 21: Taylor Swift attends the 38th Annual American Music Awards at Nokia Live on November 21, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Gregg DeGuire/FilmMagic)

前髪ありのロングヘアで、今とはだいぶ雰囲気が異なるテイラー♪大きめのスタッズが敷き詰められたコレット・ディニガンのショートドレスです。

Musician Taylor Swift arrives at the 2010 American Music Awards held at Nokia Theatre L.A. Live on November 21, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Brian To/FilmMagic)

2011年 フロア丈のシャンパンカラードレス

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 20: Recording Artist Taylor Swift poses at the 2011 American Music Awards Press Room at Nokia Theatre L.A. Live on November 20, 2011 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

ウェディングドレスでも知られるリーム・アクラのロングドレス。シャンパンカラーとゴージャスな煌めきが眩しい!

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 20: Singer Taylor Swift accepts the award for Favorite Country Album onstage at the 2011 American Music Awards at Nokia Theatre L.A. Live on November 20, 2011 in Los Angeles, California. (Photo by Joe Kohen/WireImage)

2012年 エレガント柄がかわいいドレス

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 18: Singer/musician Taylor Swift attends the 40th Anniversary American Music Awards held at Nokia Theatre L.A. Live on November 18, 2012 in Los Angeles, California. (Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)

まるでお人形のようなテイラー・スウィフト♪ゴールドの刺繍が美しいズハイル・ムラドのドレスです。

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 18: Singer Taylor Swift arrives for the 40th Anniversary American Music Awards - Arrivals held at Nokia Theater L.A. Live on November 18, 2012 in Los Angeles, California. (Photo by Albert L. Ortega/WireImage)

2013年 ゴールドのミニドレス

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 24: Singer Taylor Swift arrives at the 2013 American Music Awards at Nokia Theatre L.A. Live on November 24, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

ワイルドなヘアスタイルに合わせたのはミニ丈ドレス。編み上げヒールと裾のフリンジデザインがすごく可愛い!

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 24: Taylor Swift speaks onstage at the 2013 American Music Awards held at Nokia Theatre L.A. Live on November 24, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

2014年 グリーンのカットアウトドレス

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 23: Singer/musician Taylor Swift poses in the press room at the 2014 American Music Awards at Nokia Theatre L.A. Live on November 23, 2014 in Los Angeles, California.(Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)

4年前はマイケル・コースの爽やかなグリーンのロングドレスで♪腹部のカットアウトデザインがお洒落です!

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 23: Recording artist Taylor Swift attends the 42nd Annual American Music Awards at the Nokia Theatre L.A. Live on November 23, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

2018年 全身シルバーのタイトドレス

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 09: Taylor Swift arrives at the 2018 American Music Awards at Microsoft Theater on October 9, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

年々アップデートし、洗練されていくテイラーのアワードファッション。今年はバルマンのシルバードレスに同じ色のニーハイブーツで登場!本人いわく「人間ディスコボール」のイメージだとか(^^)笑

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 09: Taylor Swift attends the 2018 American Music Awards at Microsoft Theater on October 9, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

今年の授賞式では、「中間選挙ではみんな、投票してください!」とアピール。 スピーチにも政治要素を含ませたことでも注目を浴びました。

CNBCによると、Vote.orgのデータで、彼女のインスタグラムの発信からたった2日で、若者の有権者登録が10万人を超え急増した為、彼女の影響力との関連性も大いにあるのではと見ています。これからも彼女の活動やファッションから目が離せませんね!

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 09: Taylor Swift arrives at the 2018 American Music Awards at Microsoft Theater on October 9, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)