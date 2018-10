TVアニメ『ゴールデンカムイ』第二期Blu-ray&DVD発売記念イベントとして、小林親弘さん（杉元佐一役）と過ごすゴールデン忘年会が開催決定ッ!!

第二期放送中のTVアニメ『ゴールデンカムイ』とアニメイトの七大コラボキャンペーンが実施決定! キャンペーン第五弾として、メインキャストの小林親弘さん(杉元佐一役)出演による第二期Blu-ray&DVD発売記念イベントの開催が決定しました!

2018年12月16日(日)、アニメイトAKIBAガールズステーションにて、トークショー&生コメンタリー付き上映会&特典お渡し会を予定しています。

小林親弘さん(杉元佐一役)出演トークショー&特典お渡し会詳細

■イベントタイトル

TVアニメ『ゴールデンカムイ』第二期Blu-ray&DVD発売記念イベント

~小林親弘さん(杉元佐一役)と過ごすゴールデン忘年会~

■日時

2018年12月16日(日)

【1回目】開場13:00/開始13:30 【2回目】開場15:30/開始16:00

■場所

アニメイトAKIBAガールズステーション B1Fイベントフロア

■出演

小林親弘(杉元佐一役)

■イベント内容

トークショー&生コメンタリー付き上映会&特典お渡し会

■参加条件

全国アニメイト(オンラインショップを含む)にて、TVアニメ『ゴールデンカムイ』Blu-ray/DVD第四巻をご予約(全額内金)の方にイベント応募用紙をお渡し。

※内金は現金のみの受付となります。クレジットカード、アニメイトポイントはご利用できません。

※商品の発売前に応募が〆切となります。予めご了承ください。

応募用紙に記載されている申し込み期間内に「CLUB animate」内「エントリープログラム」の受付専用ページよりお申込みください。

※申し込み受付には「CLUB animate」への登録が必要となります(登録は無料です)。

※申し込みはPC・携帯電話からご利用いただけます。ログインしましたら、案内に従ってお申込みください。

※申し込み内容の変更・取り消しは一切お受けできませんのでご注意ください。

※アニメイトカードをお持ちで無い方、WEB環境が整っていない方は、お手数ですが購入店舗へお問い合わせください。

CLUB animate登録方法

CLUB animateエントリープログラム特設ページ

<イベント応募用紙配布開始日>

2018年10月11日(木)より

<申し込み受付期間>

2018年10月11日(木)~12月3日(月)23:59まで

<応募要項>

・CLUB animateの登録情報・イベントの申し込み内容等に不備があった場合無効にさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。

・抽選完了後、抽選結果は「イベント申込・アンケート」内『申込・回答履歴』よりご確認いただけます。

・電話等による当選結果等についての質問はお答え致しかねますので、予めご了承下さい。

・ご当選はお一人様1枚までとさせて頂きます。

・ご当選権利の第三者への譲渡、委任、転売は固く禁止させて頂きます。

※当落の発表はクラブアニメイト上にて【12月6日頃】を予定しております。また当落に関するお問い合わせにはお答えしかねます。

※当日は通知画面を携帯電話でお見せ頂くか、通知画面をプリントアウトしたものを必ずお持ちください。

※通知画面はご本人様お一人のみ有効です。

※対象商品のご予約は受付開始いたしております。

※既に対象店舗でご予約済みの方もご参加いただけます。ご参加ご希望の方は、予約レシートをお持ちの上、対象店舗にてイベント応募用紙をお引き取りください。

※イベント中の録音、録画、撮影などの記録行為は一切禁止とさせていただきます。

※スタッフの指示に応じていただけない方のご入場はお断りする場合がございます。

■対象商品

「ゴールデンカムイ」Blu-ray&DVD 第四巻

[Blu-ray]<初回限定版> ¥9,800+税 GNXA-2124

[DVD]<初回限定版> ¥8,800+税 GNBA-2724

発売日:2019年1月30日(水)

収録話:第十三話~第十六話

【初回限定版特典】

★イベントチケット優先販売抽選申込券

日程:2019年7月7日(日)

〈昼の部〉開場13:15/開演14:00 〈夜の部〉開場17:15/開演18:00

会場:よみうりホール

出演者:小林親弘、白石晴香、伊藤健太郎、中田譲治、津田健次郎、細谷佳正、乃村健次、竹本英史ほか(予定)

◆身体に刻まれた刺青を剥ぎ、金塊を手に入れろ!

大貫健一描き下ろしアウターケース&ゴールデンインナージャケット仕様

◆特製32Pブックレット

◆名言ステッカー

【映像特典】

◆ノンテロップOP/ED

◆PV&番宣CM集

◆ショートアニメ『ゴールデン道画劇場』

【メーカー特典】

Blu-ray/DVD初回限定版 第四巻~第六巻をご予約・ご購入されたお客様には、「原作者・野田サトル書き下ろしドラマCD」をプレゼント!

【第四巻 早期予約特典キャンペーン】

Blu-ray/DVD初回限定版 第四巻をご予約のお客様に先着で「豪華金箔仕様!第二期B2番宣ポスター」(非売品)をプレゼント!

※先着特典となりますが、予約期日までにご予約いただきますと確実に差し上げます。

予約期日:2018年12月16日(日)

【Blu-ray】TV ゴールデンカムイ 4 初回限定版

【Blu-ray】TV ゴールデンカムイ 4 初回限定版

【『ゴールデンチケット』キャンペーン】

あなたも今日から脱獄囚!? Blu-ray/DVD初回限定版を買うと、

毎巻24人に特製「刺青人皮リバーシブルスカジャン」が当たるッ!!!

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※商品を既にご予約頂いておりますお客様につきまして、特典は確保しておりますのでレシート記載の引取り期間までにお越し頂けますと幸いです。

<アニメイト七大キャンペーン概要>

第二期放送中のTVアニメ『ゴールデンカムイ』とアニメイトがコラボキャンペーンを実施します!

放送開始を記念して、アニメイト限定の特典や施策など七つのキャンペーンを大展開ッ!!

ぜひお楽しみくださいッ!!!

【1】第二期Blu-ray&DVD アニメイトオリジナル特典実施ッ!

【2】「軍人ブロマイドセット(第二弾)」プレゼントッ!

【3】アニメイトエプロン着用の江渡貝くんスタンディ展示ッ!

【4】メインキャストSPメッセージ映像上映ッ!

【5】小林親弘さん出演トークショー&特典お渡し会開催ッ!

【6】~【7】後日発表

