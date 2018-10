■大型イベント「奏で歌え!熱狂の音楽祭」が開催!

10月11日17時より、イベント「奏で歌え!熱狂の音楽祭」が開催された。当イベントでは、イベントptやイベントアイテムを集めると、普段とは異なる装いのイベント限定報酬キャラクター「SR[バンド]宮沢賢治」「SR[バンド]樋口一葉」やアイテムなどを獲得できる。

イベント限定報酬キャラクター

イベント「奏で歌え!熱狂の音楽祭」開催期間

10月11日17時から11月1日13時59分まで

■武装探偵社とポートマフィアの「バンドスカウト」が同時開催!

10月11日17時より、普段とは異なる衣装の期間限定キャラクターが入手できる、期間限定「バンドスカウト」が2種同時開催した。

「バンドスカウト(武装探偵社)」では、「SSR[バンド]中島敦」、「SSR[バンド]太宰治」、「SR[バンド]谷崎潤一郎」、「SR[バンド]泉鏡花」が入手でき、「バンドスカウト(ポートマフィア)」では「SSR[バンド]芥川龍之介」、「SSR[バンド]中原中也」、「SR[バンド]立原道造」、「SR[バンド]銀」が入手できる。

上記キャラクター全8名は、イベント「奏で歌え!熱狂の音楽祭」で有効なイベント特効を持っている。また、それぞれの「バンドスカウト」ではステップアップスカウトも実施されるほか、ゲーム内のスカウト画面では今回のために作成した特別なBGMも聴くことができる。

「バンドスカウト(武装探偵社)」から登場するキャラクター

「バンドスカウト(ポートマフィア)」から登場するキャラクター

「バンドスカウト(武装探偵社)」、「バンドスカウト(ポートマフィア)」開催期間

10月11日17時から11月1日13時59分まで

■「SSR1体確定 11連バンドスカウト」が開催!

「SSR[バンド]中島敦」、「SSR[バンド]太宰治」、「SSR[バンド]芥川龍之介」、「SSR[バンド]中原中也」のうちいずれか1人が確定で獲得できる、期間限定「SSR1体確定 11連バンドスカウト」が開催。こちらは有償異能石200個で、1回限り利用できるスカウトとなっている。

※ゲーム内「ショップ」で購入できる異能石のうち、「おまけ」分は無償異能石となります。

「SSR1体確定 11連バンドスカウト」開催期間

10月11日17時から11月1日13時59分まで

■イベント開催記念Twitterキャンペーンが開催!

イベント「奏で歌え!熱狂の音楽祭」開催記念キャンペーンとして、「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」公式Twitterの該当ツイートが10月17日23時59分までにRTされた数に応じて、全ユーザーに異能石が配布される。

Twitter RT数達成報酬

1000RT 異能石合計50個

3000RT 異能石合計100個

5000RT 異能石合計150個

8000RT 異能石合計200個

10000RT 異能石合計250個

「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」公式Twitterはこちら

https://twitter.com/bungomayoi

Twitter RTキャンペーン開催期間

10月11日17時15分から10月17日23時59分まで

■「奏で歌え!熱狂の音楽祭」開催記念ログインボーナス 前編が開始!

10月12日7時より、「奏で歌え!熱狂の音楽祭」開催記念ログインボーナス 前編が開催される。期間中は1日1回ログインすると、「異能石」や期間限定スカウトを行える「期間限定専用チケット」が獲得できる。

「奏で歌え!熱狂の音楽祭」開催記念ログインボーナス 前編 開催期間

10月12日7時から10月19日6時59分まで

■「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」AGFスペシャルステージが実施!

2018年11月10日、11日に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2018」ステージにて、「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」AGFスペシャルステージが実施される。

当ステージでは、ゲストに舞台「文豪ストレイドッグス」の国木田独歩役 輝馬さん、宮沢賢治役 堀之内仁さんを迎え、迷ヰ犬怪奇譚の初出し情報などが発表されるとのこと。

【「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」AGFスペシャルステージ 開催概要】

開催日時

2018年11月10日14時20分から15時まで

会場

池袋サンシャインシティ アルパB1F 噴水広場

出演者

輝馬さん(舞台「文豪ストレイドッグス」国木田独歩役)

堀之内仁さん(舞台「文豪ストレイドッグス」宮沢賢治役)

※ステージ観覧には、AGF2018の入場チケットは必要ございません。無料でご覧いただけます。

※噴水広場ステージ前の「優先観覧エリア」以外のスペースからは、自由にご覧いただけます。

■AGFスペシャルステージ 優先観覧エリアの観覧抽選が応募受付開始!

10月11日12時より、「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」AGFスペシャルステージを噴水広場ステージ前(ステージ中央)から観覧できる、「優先観覧エリア」観覧抽選の応募受付が開始された。

AGFスペシャルステージ 優先観覧エリア観覧抽選応募ページはこちら

http://www.bungo-mayoi.jp/agf2018.php

抽選応募 受付期間

10月11日12時から10月17日12時まで

(C) 2016 朝霧カフカ・春河35/ KADOKAWA /文豪ストレイドッグス製作委員会(C) 2017 Ambition Co., Ltd.