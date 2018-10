■星杯騎士姿の「ワジ・ヘミスフィア」が登場!

2018年10月11日(木)定期メンテナンスにて、「英雄伝説 碧の軌跡」の大人気キャラクター「ワジ・ヘミスフィア」の星杯騎士姿を実装いたしました。「星杯騎士・ワジ」は、プレイアブルキャラクターとして登場します。

星杯騎士・ワジ

プールバー「トリニティ」を根城とする不良少年たちの集団、<テスタメンツ>のリーダー。神秘的なカリスマ性を持ち、どこか宗教がかったスタイルをしている一方、空き時間にホストの真似事をしてご婦人をエスコートしている。とある人物から推薦状を手に入れ、特務支援課のメンバーに加わった。

Sクラフト「アカシックアーム」

星杯騎士・ワジが使用するSクラフト。聖痕の力を解放し、命をもぎ取る虚無の腕として振るう。

■「購入コイン限定ガチャ」に「星杯騎士・ワジ」が登場!

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から、「購入コイン限定ガチャ」に「星杯騎士・ワジ」が登場いたします。「購入コイン限定ガチャ」は、有償ブレイサーコイン(BC)のみで挑戦することができ、期間限定で「星杯騎士・ワジ」の排出確率が大幅に上昇しております!

さらに、「購入コイン限定ガチャ」の10回申請を行っていただくことで、「星杯騎士・ワジの推薦状」が60枚排出されますので、この機会をお見逃しなく♪

「購入コイン限定ガチャ」実装期間

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から2018年10月17日(水)定期メンテナンス前まで

■「イベント支援ガチャ」に「星杯騎士・ワジ」が登場!

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から、「イベント支援ガチャ」に「星杯騎士・ワジ」が登場いたします。1週間限定で排出確率が大幅に上昇しております!さらに、今週の「イベント支援ガチャ」では、10回申請を行っていただくことで、「星杯騎士・ワジの推薦状」が40枚排出されますので、この機会をお見逃しなく♪

「星杯騎士・ワジ」排出確率アップ期間

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から2018年10月17日(水)定期メンテナンス前まで

■「星杯騎士・ワジ」登場記念!「BC チャージキャンペーン」を実施

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から、「星杯騎士・ワジ」の実装を記念した

「BC チャージキャンペーン」を実施いたします。期間中、一度のお支払いでUJJ コインを1,000円以上購入し「BC(ブレイサーコイン)」をチャージすると、金額に応じた枚数の「イベント支援チケット」をプレゼントいたします。この機会をお見逃しなく!

※金額ごとに1度のみプレゼントいたします。

「BC チャージキャンペーン」実施期間

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から2018年10月17日(水)11時まで

■イベント探索地「宿命を背負う<蒼の聖典>」実装!

2018年10月11日(木)定期メンテナンスにて、イベント探索地「宿命を背負う<蒼の聖典>」を実装いたしました。「宿命を背負う<蒼の聖典>」では、「星杯騎士・ワジ」が率いる強敵に勝つことで、「星杯騎士・ワジ記念ガチャ」に挑戦できる「星杯騎士・ワジのバッジ」など、さまざまな報酬を獲得することができます。

超高難易度「煉獄」ステージも実装しておりますので、ぜひイベントに挑戦して豪華報酬を獲得してくだください。

イベント探索地「宿命を背負う<蒼の聖典>」実装期間

2018年10月12日(金)6時から2018年10月15日(月)5時59分まで

2018年10月19日(金)6時から2018年10月22日(月)5時59分まで

■期間限定「<試練の道>」実装!

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から、期間限定で「<試練の道>」を実装いたします。「<試練の道>」では、試練の相手に勝利し、ステージを進めることにより、「試練の勲章」を獲得できます。「試練の勲章」は、指名支援要請の「衣替強化推薦」にて、衣替強化値の上昇に使用できる「衣替強化値アップ専用キャラクター素材」など役立つアイテムと交換可能です。

また、ステージ 9/9を攻略することにより、「素材交換チケット」を獲得できます。「素材交換チケット」は<試練の道>の専用交換屋にて、貴重な素材ボックスと交換することができますのでぜひ挑戦して、豪華報酬を獲得してくだください。

※素材ボックスは鑑定する必要があります

期間限定「<試練の道>」実装期間

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から2018年10月24日(水)定期メンテナンス前まで

■大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」を開催

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から、大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」を開催いたします。今回登場するのは「アネラス・エルフィード」「クルツ・ナルダン」「キール・カプア」になります。ぜひ人気のキャラクターたちを手に入れてくだください。

大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」開催日程

2018年10月11日(木)定期メンテナンス後から翌日5時59分まで:VS アネラス・エルフィード

2018年10月12日(金)6時から翌日5時59分まで:VS クルツ・ナルダン

2018年10月13日(土)6時から翌日5時59分まで:VS キール・カプア

2018年10月14日(日)6時から翌日5時59分まで:VS アネラス・エルフィード

2018年10月15日(月)6時から翌日5時59分まで:VS クルツ・ナルダン

(C)Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.(C)USERJOY JAPAN Co., .Ltd. All Rights Reserved.(C)USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.