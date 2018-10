■新ユニット「CASQUETTE'S」デビュー曲「SHOW TIME」がゲーム内に実装!記念イベント「第31回Try The New Number!!」を開催

5週連続ゲーム内新曲の第3弾は、新ユニット「CASQUETTE'S」のデビュー曲「SHOW TIME」となります。新曲を体験できる記念イベントとして、「第31回Try The New Number!!」を開催いたします。

実装された「SHOW TIME」をプレイして得られるポイントの累計値に応じて、「鳳チャチャ」の復刻カード「G チャチャ ショッピング」や「CASQUETTE'S」メンバーのコーデアイテムを入手することができます。本イベントにおいても、イベントポイントランキング1000位以内入賞で特別な称号をご用意しておりますので、こちらの獲得も目指してご参加ください。

開催期間:10月11日(木)16:30~10月18日(木)14:59

■イベントアイテムがお得に手に入る!「SHOW TIME リリース記念セット」販売!

お得な価格でイベントアイテムを購入することができる、「SHOW TIME リリース記念セット」を販売いたします。「第31回Try The New Number!!」で使用することができる「TryEnergyHALF」やG以上1枚確定11回チケット1枚などがセットになっております。

販売期間:10月11日(木)16:30~10月18日(木)14:59

■「SHOW TIME」リリース記念!新ミワコPカード登場のスタールーレットガチャ開催

「CASQUETTE'S」デビューシングル「SHOW TIME」のゲーム内実装を記念して、「浅見ミワコ」のPカードが新登場する「SHOW TIME リリース記念 7th BONUS UP スタールーレットガチャ」を開催いたします。本ガチャは、ステップのたびに回せるルーレットで決定した「P確定スターチケット1枚GET」などのボーナスを、Step5でまとめて使用&獲得できるガチャとなります。

Step1は初回無料ですので、ぜひお楽しみください。また、本ガチャの利用で獲得できるドリームメダルを300枚集めることでも、新ミワコPカードを手に入れる事が可能です。

■ハルとファーブのハロウィン新カード登場!「ナナスタハロウィンステップアップガチャ」

ハロウィンをモチーフにした限定カードが獲得できる「イタズラしちゃうぞ!ナナスタハロウィンステップアップガチャ PART1」を開催いたします。新カードとして、「春日部ハル」と「瀬戸ファーブ」の限定Gカードが登場し、Step4及び5にて「新限定Gカードもしくは、復刻スイの限定Gカード」のいずれか1枚が確定いたします。初回の11回ガチャは通常の半額である2,500コインで利用可能です。

(C) 2014 Donuts Co. Ltd. All Rights Reserved.