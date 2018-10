【レディ・ガガを超える破壊力？！】ニッキー・ミナージュの衝撃ファッションBEST5

空前の巨尻ブームの火付け役である、ラッパー&シンガーソングライターのニッキー・ミナージュ。ド派手な衣装とメイクに、挑発的な言動で知られる彼女。一時期、清純派に路線変更したかと思いきや、やっぱりド派手路線へと逆戻り。今回は、そんなニッキーコレクションの中でも特に衝撃的なベスト5をご紹介!

第5位 一見普通に見えますけど・・・・?!

PARIS, FRANCE - APRIL 05: Singer Nicki Minaj is seen at Charles-de-Gaulle airport on April 5, 2018 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)

こんにちは。

メイクアップアーティストのTOMMYです。

今回は、巨尻ブームの火付け役、ニッキー・ミナージュの衝撃的ファッション BEST5をご紹介いたします。とにかく、ド派手!その衝撃は、レディ・ガガ以上かもしれません。

まずは第5位。

パリに現れた時のファッション。

ボーダーのトップスに黒のスキニーパンツという、ニッキーにしてはちょっと地味目なコーデ?

一見普通に見えますが・・・。

PARIS, FRANCE - APRIL 05: Singer Nicki Minaj is seen at Charles-de-Gaulle airport on April 5, 2018 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)

よーく見ると、パンツ、透け透け!

自慢の巨尻をしっかりとアピール。

街で会ったら二度見しそうですね。

個人的には、バッグの真ん中の人物も気になります笑

第4位 ド派手祭り

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 05: Nicki Minaj is seen on September 05, 2018 in New York City. (Photo by Nancy Rivera/Bauer-Griffin/GC Images)

第4位は、激しいピンクのロングヘアーに、真っ黄色のコートという、パンチのある色の組み合わせのド派手ファッション。

巨乳な谷間も強調されてますが、コートの中はビキニかと思われます。

近くで見たら目がチカチカしそう。

まさにニッキーらしいファッション!

第3位 く、苦しそう・・・!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 12: Rapper Nicki Minaj is seen arriving to Marc Jacobs SS19 fashion show during New York Fashion Week at Park Avenue Armory on September 12, 2018 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

第3位は、マークジェイコブスのショーに現れた時のニッキー。

ドレスの肩部分の布が凄すぎで、顔が埋れてます!

これ、絶対前しか見えないだろうな。。

ドレスの肩部分にばかり目がいってしまいますが、ヘアスタイルだってよく見るとスゴい!

目が醒めるような真っ黄色のおかっぱ。

ドレススタイルだって、スパイス効かせまくり!

ドレスとヘアスタイルがマッチしているのかもはや謎ですが、それがニッキーワールド。

第2位 そのチュール、必要ですか?

NEW YORK, NY - AUGUST 20: Nicki Minaj attends the 2018 MTV Video Music Awards Press Room at Radio City Music Hall on August 20, 2018 in New York City. (Photo by Matthew Eisman/Getty Images)

第2位は、MTVアワードで、最優秀ヒップホップ・ビデオ賞を見事受賞した時のニッキー。

ハイレグなスイムウェア?のようなお姿。

しかし!よーく見ると、うすーいチュールドレスを着ています!

このチュール、いりますかー?って思いますが、

これのおかげで、自慢の巨尻がより強調されている気がします。

こちらも衣装にばかり目が行きますが、ヘアもこれまたスゴい。

膝まで届く超ロングな黒髪を、可愛くローツインテール。

NEW YORK, NY - AUGUST 20: Tiffany Haddish hugs Nicki Minaj as she accepts the award for 'Best Hip Hop Video' onstage during the 2018 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall on August 20, 2018 in New York City. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

バックスタイルは、ハラハラドキドキしてしまうほどの、超ハイレグ。

うん。

やはり巨尻は健在です。

第1位 安定の”ほぼ裸”

LOS ANGELES, CA - JUNE 24: Nicki Minaj onstage at the 2018 BET Awards at Microsoft Theater on June 24, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for BET)

輝く第1位は、海外セレブお約束の”ほぼ裸”なドレス姿。

こちらは、股を開いたニッキーパフォーマンスが大絶賛だった BETアワーズの時のもの。

胸はかろうじて隠れているものの、動いたら見えてしまうんじゃないかとハラハラするデザイン。

LOS ANGELES, CA - JUNE 24: Nicki Minaj (L) and Director X attend the 2018 BET Awards at Microsoft Theater on June 24, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Johnny Nunez/VMN18/Getty Images for BET)

スカート部分は、ほぼ細い糸?でできているからスッケスケ。

どこかに引っかかったら、すぐ破れそう!!

ベージュのショーツが生々しいですが、ニッキーだからこそエロさよりも清々しささえ感じてしまうから不思議。



いかがでしたか?

ニッキーの世界は、なかなか理解しがたい部分が多いですが、決してブレることのないこのお姿、なんだか尊敬してしまいます!

度肝を抜くファッションやヘアメイクでいつも私たちを楽しませてくれるニッキー。

このド派手路線を永遠に貫き通してほしい!!