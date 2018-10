サバイバルホラーFPS『The One We Found』元患者と戦うサバイバルモードのティーザー動画を公開!

アイルランドのデベロッパーLoveridge Designsは、ホラーFPS『The One We Found』のサバイバルモードのティーザー動画を公開しました。

本作は、探索と戦闘、およびアイテム管理といったサバイバル要素を持つホラーFPSです。精神科医James Ledgewickとなり、長らく人が足を踏み入れることのなかった、Whisperwoodに存在する洞窟の邪悪な秘密を解き明かすキャンペーンモードと、かつて患者であった異形の者と生き残りを賭けて戦うサバイバルモードを備えています。

今回公開されたサバイバルモードの動画では、制限されたエリア内でウェーブ制で迫りくる敵と戦う様子が確認できます。

Unityにより開発されている『The One We Found』は、PC/海外Xbox Oneを対象に、SteamおよびXbox Storeにて10月31日発売予定です。