『オーバーロードIII』ミュージアムがAKIHABARAゲーマーズ本店で開催決定！　BD＆DVD店舗購入特典の絵柄も公開

このたび、TVアニメ『オーバーロードIII』Blu-ray＆DVD 1の発売を記念して、AKIHABARAゲーマーズ本店にて「オーバーロードIII」のミュージアムが開催決定！ スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウンの実寸レプリカや場面写真パネルの展示を行います！ 他にも限定フェア＆ガラポン抽選会の実施や限定グッズの販売も決定です。

そしてアニメイト＆ゲーマーズでのBD＆DVD店舗購入特典の絵柄も到着しました。AFFTでのトークショー付きオールナイト一挙上映の劇場チケット販売も決定したので、あわせてご紹介しましょう。

▲アニメイト＆ゲーマーズでのBD＆DVD店舗購入特典より

▲アニメイト＆ゲーマーズでのBD＆DVD店舗購入特典より

「オーバーロードIII」ミュージアム開催決定！

【イベント概要】

「オーバーロードIII」ミュージアム～ナザリック地下大墳墓 ゲーマーズの間～

開催期間：2018年10月19日（金）～11月4日（日）まで

開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7Fミュージアムスペース

展示予定：スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウン実寸レプリカ、場面写真パネルなど

「オーバーロードIII」Blu-ray＆DVD 1発売＆ミュージアム開催記念フェア

全国のゲーマーズ（オンラインショップを含む）、及びミュージアム会場にて、関連商品（書籍、CD、BD/DVD、グッズ）をご購入・ご予約内金2,000円毎に、特製2Lブロマイド（全10種）を1枚プレゼントいたします。

【フェア期間】2018年10月19日(金)～2018年11月11日(日)

※お渡しはランダムとなります。

※特典はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

【「オーバーロードIII」Blu-ray＆DVD会場予約特典】

Blu-ray＆DVD 1をAKIHABARAゲーマーズ本店ミュージアム会場にて全額内金でご予約・ご購入頂いたお客様には、先着でキャスト複製サイン入り特製寄せ書きをプレゼントします。

▲キャスト複製サイン入り特製寄せ書きサンプル

▲キャスト複製サイン入り特製寄せ書きサンプル

【「オーバーロードIII」ミュージアムガラポン抽選会】

AKIHABARAゲーマーズ本店ミュージアム会場にて関連商品（書籍、CD、BD/DVD、グッズ）をご購入・ご予約内金3,000円毎に、ガラポン抽選会に1回ご参加いただけます。

■ガラポン景品

A賞

直筆サイン入りアフレコ台本

アインズ：日野聡

アルベド：原由実、シャルティア：上坂すみれ

アウラ：加藤英美里、マーレ：内山夕実

デミウルゴス：加藤将之、コキュートス：三宅健太

B賞

直筆サイン入りポスター

アインズ：日野聡、アルベド：原由実

アウラ：加藤英美里、マーレ：内山夕実

デミウルゴス：加藤将之、コキュートス：三宅健太

C賞

「オーバーロードIII」特製ステッカー（6種）

D賞

「オーバーロードIII」発売告知ポスター

※A・B賞は、10月24日（水）以降のお渡しとなります。

※C・D賞は抽選時にその場でお渡しとなります。

【ミュージアム限定グッズ】

「オーバーロードIII」アクリルプレート2,500円（税込）

「オーバーロードIII」アインズ Tシャツ3,500円（税込）

「オーバーロードIII」アルミカードケース1,500円（税込）

「オーバーロードIII」タペストリー3,500円（税込）

「オーバーロードII」アクリルプレート2,500円（税込）

「オーバーロードII」描き下ろしTシャツ6,000円（税込）

Blu-ray&DVD 店舗購入特典の絵柄を公開！

●アニメイト

BD・DVD全巻購入者

配布時期：2018/12/21～

アニメ描き下ろしイラスト使用A4アートボード

★BD・DVDの購入はコチラ

【Blu-ray】TV オーバーロード III 1

【Blu-ray】TV オーバーロード III 2

【Blu-ray】TV オーバーロード III 3

【DVD】TV オーバーロード III 1

【DVD】TV オーバーロード III 2

【DVD】TV オーバーロード III 3

●ゲーマーズ

BD・DVD第1巻購入者

配布時期：2018/10/24～

オリジナルアクリルキーホルダー

BD・DVD全巻購入者

配布時期：2018/12/21～

アニメ描き下ろしイラスト使用B2タペストリー

詳しくはコチラ

AFFTでのトークショー付きオールナイト一挙上映の劇場チケット販売が決定！

「アニメフィルムフェスティバル東京2018」での「オーバーロードIII」プロデューサーによるトークショーと全13話のオールナイト一挙上映会のチケットが劇場HPにて発売中です！ ご来場頂いた方には、キャストサイン入りポスターをゲットできるチャンスもあります！

【日程】10/13（土）23:00～（オールナイト）

【会場】角川シネマ新宿 スクリーン1

【出演】

服部優太（マッドハウスプロデューサー）

菊島憲文（KADOKAWAプロデューサー）

【チケット料金】4,500円（税込）

【購入方法】

インターネット販売：劇場HPにて受付中

→http://www.kadokawa-cinema.jp/shinjuku/

劇場窓口：10月6日（土）劇場OPENより販売

（残席がある場合のみ）

※チケットのご購入は、お一人様4枚までとさせていただきます。

※販売方法および、販売に関する制約事項など、チケット販売に関する詳しい情報は、劇場HPをご確認ください。

※チケットの数には限りがございます。無くなり次第販売終了とさせていただきます。

詳しくはコチラ

作品情報

TVアニメ「オーバーロードIII」

【INTRODUCTION】

我が至高なる力に喝采せよ――。

シリーズ累計発行部数が760万部を突破した大人気web小説「オーバーロード」。2018年1月に放送されたＴＶアニメ第2期では守護者の一人、コキュートスがリザードマンの集落を統治、

さらにアインズ扮するモモンが魔皇・ヤルダバオトの侵略から王都を救う活躍を見せた。そして2018年7月、ついにアインズがその圧倒的な力を見せつけるべく表舞台に降臨する。

メインスタッフは監督《伊藤尚往》、シリーズ構成・脚本《菅原雪絵》、キャラクターデザイン《田﨑聡、吉松孝博》、アニメーション制作《マッドハウス》が引き続き続投。第1期、第2期を通して高いクオリティを発揮した盤石な布陣が3期に挑む。

最凶の支配者が三度TVアニメに降り立つ…！

【STAFF】

原作：丸山くがね(「オーバーロード」／KADOKAWA刊)

キャラクター原案：so-bin

監督：伊藤尚往

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：田﨑聡、吉松孝博

サブキャラクターデザイン・モンスターデザイン・プロップデザイン：今村大樹、杉浦幸次、出雲重機、鈴木政彦、高橋瑞香、前原桃子、長澤礼子

美術監督：池田繁美、丸山由紀子(アトリエ・ムサ)

美術設定：友野加世子、大久保修一(アトリエ・ムサ)

色彩設計：堀川佳典

3D監督：田中康隆

撮影監督：継岡夢月

編集：塚常真理子

音響監督：郷文裕貴

音響制作：grooove

音楽：片山修志(Team-MAX)

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：マッドハウス

製作：オーバーロード3製作委員会

【CAST】

アインズ：日野聡

アルベド：原由実

シャルティア：上坂すみれ

アウラ：加藤英美里

マーレ：内山夕実

デミウルゴス：加藤将之

コキュートス：三宅健太

セバス：千葉繁

ユリ：五十嵐裕美

ルプスレギナ：小松未可子

ナーベラル：沼倉愛美

シズ：瀬戸麻沙美

ソリュシャン：佐倉綾音

エントマ：真堂圭

ラナー：安野希世乃

クライム：逢坂良太

ガゼフ：白熊寛嗣

ブレイン：遊佐浩二

ジルクニフ：櫻井孝宏

フールーダ：土師孝也

エンリ：M・A・O

ンフィーレア：村瀬歩

ほか

『オーバーロード』アニメ公式サイト

『オーバーロード』アニメ公式ツイッター（＠overlordanime）